Más de 30 stands llenan de libros el parque García Sanabria este fin de semana

La Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife reúne este fin de semana a más de una treintena de stands en el parque García Sanabria, donde permanecerá abierta hasta el próximo lunes.

El evento se distribuye entre el paseo Rambla de Santa Cruz, el paseo Domingo Pérez Minik y los alrededores de la glorieta de Patricio Estévanez, donde se han instalado un total de 31 espacios que incluyen librerías, editoriales, distribuidoras, fundaciones, asociaciones y puntos informativos del Organismo Autónomo de Cultura.

Dos espacios principales y actividades para todos

La programación se articula en torno a dos escenarios: el Espacio Cultural Alfonso García Ramos, situado en la conocida Fuente de los Cisnes, y el Espacio Cultural Ángel Guimerá, en la Rambla. Además, se ha habilitado una zona específica para talleres infantiles y actividades familiares.

Durante el fin de semana, el programa incluye espectáculos, cuentacuentos, rutas narrativas y talleres creativos dirigidos a todos los públicos, con propuestas repartidas a lo largo del día.

Talleres, cuentos y espectáculos

Este sábado destacan actividades como el espectáculo infantil En la granja, talleres familiares y las rutas narrativas “Cuenteando”, además del cierre con Cantando historias.

El domingo continuará la programación con sesiones de cuentos, talleres y propuestas inclusivas como Fantaseando, que contará con lengua de signos española, y el espectáculo Viaja con nosotros.

El lunes se pondrá el broche final con nuevas actividades familiares y propuestas para la primera infancia.

Autores nacionales y talento local

La feria combina la presencia de autores consolidados con el impulso a voces emergentes, ofreciendo una programación diversa que abarca narrativa, ensayo, poesía y novela gráfica.

Entre los nombres destacados figuran Sergio del Molino, Sara Torres, Sara Búho y Rayco Pulido, a los que se suman autores vinculados a Canarias como Elena Correa, Jorge Dávila Negrín o María del Mar Rodríguez.

Como novedad, los asistentes podrán disfrutar de un fotomatón temático que permitirá llevarse un recuerdo personalizado de la visita, seleccionando distintos géneros literarios. Para participar será necesario presentar un ticket de compra en cualquiera de los stands.