Visto bueno del pleno a la candidatura de Santa Cruz de Tenerife como Capital Española de la Gastronomía
El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprueba la candidatura del municipio como Capital Española de la Gastronomía e indica que supondrá un importante impulso económico y turístico
El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobará este jueves, 30 de abril, la candidatura del municipio chicharrero como Capital Española de la Gastronomía. Se trata de la primera vez que el Consistorio impulsa esta iniciativa. Su intención es obtener el título correspondiente al año 2027.
La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo y edil de Turismo, Carmen Pérez, del PP, explica que conseguir este reconocimiento supondría para la ciudad un importante impulso económico y turístico, y la colocaría en el epicentro del panorama nacional gastronómico.
El galardón Capital Española de la Gastronomía (CEG), creado en 2012 y que se entrega cada año durante el transcurso de Fitur (Feria Internacional de Turismo), en Madrid, es un reconocimiento que se otorga a la ciudad española que más destaque en la promoción, en la defensa y difusión de su patrimonio culinario y gastronómico como un atractivo turístico principal. En 2026 consiguió el título Jerez de la Frontera.
La ciudad ganadora organiza durante todo el año eventos, galas y festivales culinarios, así como actividades atractivas para la ciudadanía; talleres; concursos; campañas; foros y rutas de tapas, para promocionar su cultura gastronómica.
"Santa Cruz tiene una oportunidad real de dar un paso adelante en su posicionamiento como ciudad. Esta candidatura no debe entender únicamente como una aspiración promocional, sino como una propuesta útil para reforzar el desarrollo económico local, la proyección turística, el orgullo de ciudad y la valorización de un sector que, en los últimos años, ha evolucionado de forma clara y positiva", apunta Pérez.
Ésta asegura que Santa Cruz reúne condiciones óptimas para aspirar a este reconocimiento, no como un hecho aislado, sino como la culminación de un proceso sostenido de trabajo y consolidación del sector gastronómico local.
Con motivo de la presentación de esta candidatura, el Ayuntamiento de Santa Cruz impulsará, a través de la Sociedad de Desarrollo, una "estrategia integral" que dinamice la economía local y refuerce la conexión entre la restauración, el turismo y el empleo. "Elaboraremos un programa anual de actividades que genere experiencias atractivas para residentes y visitantes, así como acciones específicas para visibilizar el sector de la restauración y sus centros de formación".
Asimismo, apunta Pérez, se promoverá el consumo de producto local y de proximidad, fortaleciendo el vínculo con el sector primario de la Isla y el Archipiélago. "Impulsaremos acciones para la recuperación y difusión del patrimonio gastronómico y las recetas tradicionales", apunta la consejera delega da de la Sociedad de Desarrollo.
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