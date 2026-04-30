El parque García Sanabria acoge la Exposición de Flores y Plantas de las Fiestas de Mayo… y del ascenso del CD Tenerife

El entorno de la Fuente de la Fecundidad, en el corazón del parque García Sanabria, acogió, a ritmo de pasodoble interpretado por la Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife, la inauguración de la exposición de flores, plantas, artesanía, gastronomía y del libro... y con el ascenso del CD Tenerife, barruntó el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, en un acto que casi contaba con más autoridades que público entre las sillas dispuestas. El mandatario tomó parte en la víspera del partido que disputa hoy el representativo blanquiazul, que podría suponer su ascenso, incluso con el resultado del Celta.

La apertura de la exposición de flores y plantas –que se queda a un año del medio siglo– tuvo su punto nostálgico para el concejal socialista Eduardo Medina, uno de los más breves en la Corporación, que participó en el último acto antes de renunciar al acta por incompatibilidad dada su condición de trabajador laboral del ayuntamiento, y también sensación agridulce para quien ha sido en la última década director de la banda de música, Juan Antonio Domínguez.

Tras la sucesión de los discursos oficiales del regidor municipal; el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello; la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, la comitiva, junto a la reina de las Fiestas de Mayo, la romera mayor y los romeros infantiles, además de sus respectivas cortes de honor, realizó un recorrido por los ciento catorce puestos que integran la muestra, que se podrá visitar hasta la tarde del lunes 4 de mayo.

Recorrido institucional

Después de una miniclase de historia que impartió Bermúdez, en un repaso por la historia de Santa Cruz desde la llegada hace 532 años del adelantado Alonso Fernández de Lugo a la playa de Añazo hasta el deseado ascenso, la comitiva se adentró por el paseo principal que enlaza la fuente con las proximidades del hotel Mencey, enclave tradicional de los puestos de flores y plantas.

La muestra gastronómica cuenta este año con 15 puestos seleccionados entre las 29 solicitudes presentadas, una cifra limitada por la capacidad del recinto.

Inauguración de la exposición de flores y plantas del parque García Sanabria / María Pisaca

En el apartado artesanal, finalmente fueron autorizados 43 puestos, tras recibirse 69 inscripciones en una de las modalidades y 54 en otra, reflejando el creciente interés por participar en esta cita de obligada visita en cada edición de las Fiestas de Mayo.

La exposición de flores y plantas crece también en este año de récord y alcanza los quince expositores, con 24 carpas destinadas a exposición y venta, superando los datos de la pasada edición, cuando participaron 14 expositores y se habilitaron 20 carpas. Entre los puestos llamativos, el jardín monocromático, el primero a la derecha que se localiza en la subida hasta el Mencey. También llama la atención la tecnología que adorna con una mariposa virtual el puesto de Césped Artificial Aceviños.

Puestos destacados

Entraban por los ojos las orquídeas ofertadas por Geranios Tenerife o la especialidad de la casa: macetones de geranios chinos o rizados malvas matizados en blanco... O unos bonsáis con vegetación autóctona que oferta Vivero Cosmo, que suscitó el debate entre el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, y el consejero insular de Empleo y Educación, Efraín Medina, sobre si unas plantas con forma de calas eran carnívoras.

En el paseíllo de las autoridades, resultó especialmente emotivo el saludo del alcalde con Edelmira, la propietaria de la quesería Siete quesos, siete islas, que llama “patrón” a Bermúdez, sin perder la oportunidad de recriminar la suciedad cerca de su puesto, en una clara directa a Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos, también en la comitiva.

Los romeros infantiles conocieron que ir con las autoridades supone ser invitados, por ejemplo, a rosquetes, si bien no les entusiasmaron a algunos de ellos. Junto a las plantas, que «volaron fresquitas», como le explicaba Carmen Expósito a su esposo Juan Vera, vecinos de Las Retamas.

Otras como María Rosa Alonso y su amiga Silvia de Paz, ambas profesoras, decidieron celebrar el puente largo que se prolonga desde este viernes 1 al lunes 4 de mayo con un paseo por el parque y, de paso, aprovecharon para hacerse con “provisiones de repostería”, como los rosquetes de huevo de Vilaflor o las pellas de gofio, con miel y nueces incluidas.

Esta tarde fue la primera toma de contacto con el García Sanabria, que hace sitio también a la Feria del Libro y que ofertará dos funciones de los tradicionales Gorgoritos, otra de las señas de identidad del parque, que el próximo año celebra sus bodas de oro; y hoy confía en que sea la del ascenso.