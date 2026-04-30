Cortes de tráfico en Santa Cruz de Tenerife este fin de semana: conoce el motivo y las vías afectadas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad, que dirige Evelyn Alonso, y en coordinación con la Policía Local, realizará cortes móviles y cierres totales o parciales con motivo del paso de la Vuelta Ciclista a Canarias-Challenge Tenerife Junior 2026 por la capital el próximo sábado 2 y el domingo 3.

Dichas modificaciones afectarán a las avenidas Ángel Romero, Islas Canarias y Bélgica, Rambla de Santa Cruz, avenidas Francisco La Roche y Anaga, así como a la carretera TF-11, TF-12, TF-263, TF-272 y TF-28. No obstante, está previsto que la circulación se restablezca de forma progresiva tras el paso del pelotón y de la cola de carrera.

Cortes en la primera etapa

La primera etapa tendrá lugar el sábado 2 y afectará al tráfico entre las 8:12 y las 10:46 horas aproximadamente, contemplándose el cierre total en ambos sentidos de la avenida Bélgica y la plaza República Dominicana, así como del carril de la Rambla de Santa Cruz del sentido de la marcha. A esto se sumarán cortes totales o parciales en las avenidas Francisco La Roche y Anaga y en el tramo urbano de la TF-11.

Por otro lado, la TF-12 se cerrará totalmente en ambos sentidos desde San Andrés hasta el límite del tramo municipal, adelantándose el corte previo en sentido contrario a la marcha a las 7:28 horas.

Alteraciones del tráfico en la segunda etapa

Durante el domingo 3 de mayo, se prevé interrupciones del tráfico entre las 9:38 y las 10:19 horas con motivo de la segunda etapa de la carrera, que discurrirá por el entorno de El Sobradillo, TF-272, TF-28, Barranco Grande y El Chorrillo. En este caso, se realizarán cortes móviles con cierre total en ambos sentidos en la mayor parte del recorrido urbano, excepto en un tramo de TF-28 entre Barranco Grande y El Chorrillo, donde se prevé la suspensión del tráfico únicamente en el carril del sentido de la marcha.

Afectaciones en las guaguas

Las líneas de Titsa 050, 051, 076, 077, 273, 274, 275, 946, 947 podrían tener algunas afectaciones en su recorrido y marcha en la jornada del sábado, mientras que en la jornada del domingo también las líneas que discurren por El Sobradillo, TF-272, TF-28, Barranco Grande y El Chorrillo se verán afectadas por la carrera.

Autoridades y organizadores piden a los conductores y ciudadanos estar atentos a las indicaciones de la Policía Local, Guardia Civil y miembros de la organización de la prueba mientras circulan las vías mencionadas anteriormente.