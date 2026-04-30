Las ayudas a la luz y el agua en Santa Cruz de Tenerife no se actualizan desde hace trece años

Santa Cruz de Tenerife ya cuenta con nueva ordenanza específica relativa a las prestaciones económicas de atención social, tras su aprobación definitiva en el pleno, después de que se desestimaran las alegaciones del grupo socialista.

La concejala de Bienestar Social, Charín González, garantizó que la normativa regula la asistencia social y actualiza los criterios económicos, contemplando la ayuda de carácter complementario para personas en situación de vulnerabilidad. Mostró su satisfacción porque se contemplan nuevas realidades y necesidades, garantizando la seguridad jurídica, además de permitir agilizar la capacidad para resolver las Prestaciones Económicas de Atención Social (PEAS) de la capital.

El gobierno local lleva a término así el cambio de modelo para adaptarlo a la nueva realidad de la población de una Santa Cruz cuya población es cada vez más envejecida.

Sin revisión desde 2013

Estos parabienes sobre los que glosó Charín González no convencen a la oposición socialista, cuya portavoz, Patricia Hernández, reprochó que ayudas básicas para suministro de agua y luz no se actualizan desde 2013, como también ocurre en el caso de la colaboración municipal para alquileres, que se revisaron por última vez hace diez años. «Y mire cómo se han incrementado los precios», reprochó Hernández.

El PSOE asegura que la normativa deja fuera a una madre con un hijo que cobre 1.200 euros o a una persona con ingresos mensuales de 900 euros.

Cerró el debate el alcalde, José Manuel Bermúdez, asegurando que Santa Cruz está a la cabeza de las capitales con mayor aportación por habitante en materia social y planteó que quizás no se trata de incrementar sin límite el dinero que se asigna, sino revisar aquellos municipios que no llegan a unos mínimos, para ofrecer un debate a Hernández comparando el esfuerzo de la capital frente a otros municipios.