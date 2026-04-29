Santa Cruz de Tenerife elimina el límite de usuarios para la ayuda a domicilio

Ya no habrá un límite de usuarios en el servicio de ayuda a domicilio que presta el Ayuntamiento de Santa Cruz. Así lo anuncia la edil de Acción Social, Charín González (CC), quien informa de que el pleno aprobará este jueves, de manera definitiva, la ordenanza que permitirá otorgar ayudas económicas a los ciudadanos para recibir este servicio. «Este nuevo sistema se sumará al que ya tenemos, que es la prestación de la ayuda a domicilio directamente por el Consistorio a través del contrato con una empresa, con el que sí existe un tope anual de usuarios y horas. Por lo tanto, a partir del jueves, se podrá atender a todos los vecinos que lo necesiten y que cumplan los requisitos, eliminando la lista de espera», celebra la edil.

En la actualidad, y a pesar de que el plazo del contrato ya ha expirado y que éste ha sido declarado nulo, se encarga de prestar la ayuda a domicilio la empresa Atende, «a la que ya se le ha abonado lo que le desvía el Ayuntamiento, seis millones, correspondientes a los últimos 10 meses». Lo hará, apunta la concejala, hasta que se adjudique un nuevo contrato, «para lo que ya estamos trabajando, pues la licitación se convocará por la vía de urgencia». Este servicio incluye 1.800 horas y atiende a 1.400 vecinos.

En la actualidad, son usuarios de la ayuda a domicilio municipal 1.400 vecinos

Pero además de esta fórmula, insiste González, también se concederán ayudas económicas para este servicio, a través de las PEA(prestación económica básica), como lo es, por ejemplo, la de alimentos. Se concederá un máximo de 15.674 euros al año.

«Será una subvención directa con la que los usuarios podrán elegir la empresa que quieran, siempre que se encuentren en la bolsa de entidades autorizadas por el Gobierno canario. Los nuevos casos que no se puedan atender con el contrato, recibirán una PEA», explica la edil. En la actualidad, más de medio centenar de vecinos se encuentran en una lista de espera.

Aunque ya los usuarios pueden acceder a la bolsa de empresas del Ejecutivo, la edil aclara que el Ayuntamiento está preparando su propio listado, pues exigirá como requisito que las entidades cuenten con una «oficina física» a la que los ciudadanos puedan asistir.

La previsión es que la ayuda económica se pueda solicitar a partir de mediados de mayo. Los ciudadanos deberán pedir cita con la trabajadora social de la zona, a través del teléfono 900 111 333. Esta PEA permite un máximo de tres horas al día de servicio. La prestación incluirá, detalla la edil, atención personal, como aseo, higiene y acompañamiento, y atención doméstica, como limpieza, lavado de ropa y compra de alimentos. Aclara que las dos fórmulas serán incompatibles, por lo que los usuarios sólo podrán optar por una de ellas, o por el sistema actual, con una única empresa, o por la prestación económica. Asimismo, la ayuda a domicilio del Ayuntamiento será incompatible con el servicio otorgado a través de la Ley de Dependencia.

A través de la prestación económica (PEA) para la ayuda a domicilio se concederá un máximo de 15.674 euros por persona

Podrán ser usuarios de esta PEA los vecinos de Santa Cruz de cualquier edad, que tengan reconocido grado y nivel de dependencia, o haberlo solicitado, o con una problemática familiar especial, o se encuentren en situación de riesgo, que le impida o dificulte la realización de sus actividades básicas de la vida diaria y precisen por ello ayuda de tercera persona.

Por otra parte, la edil anuncia que a partir de septiembre se pondrá en marcha un nuevo servicio de atención domiciliaria en la zona alta de Anaga, con psicólogo, fisioterapeuta y entrenador personal.