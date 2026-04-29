Medio centenar de entidades engalanarán la capital tinerfeña el domingo

Medio centenar de asociaciones de vecinos, entidades y empresas colaboradoras y proveedoras del Ayuntamiento, entre ellas una veintena de colegios de Santa Cruz de Tenerife, engalanarán la capital tinerfeña el domingo 3 de mayo, coincidiendo con el Día de la Cruz, en el que la ciudad celebra el 532 aniversario de su fundación.

Desde la Entidad Pública Empresarial Fiestas de Santa Cruz se fomenta esta tradición, que se organiza en tres categorías. Serán un total de veinticuatro asociaciones de vecinos y sociedades las que participen en el concurso de arreglo floral en forma de cruz, que se reparte desde Anaga al Suroeste, incluyendo los cinco distritos.

Según consta en la relación de inscritos, realizarán sus cruces de flores Ernesto José Llebry González; las asociaciones de vecinos Ciudad Satélite y San Martín de Porres; Real Club Náutico de Tenerife; Centro Residencial Anaga; parroquia San Fernando Rey; Asociación de Belén Estrellita de David; Asociación Cultural La Santa Cruz de Llano del Moro; La Era y El Triho; Murga Los Avispados; Los Sofocados; La Sonora; Vanesa Martín Díaz; Asociación Ábora; Los Campitos; Centro Cultural Tamaragua; Adela Baptista Pagud; Asociación XII de Marzo Juan XXIII; Asociación de Vecinos Arcipreste; Haineto Príncipe de Anaga; Asociación de Vecinas y Vecinos Príncipe Ruymán; Asociación de Vecinos Guacimara La Gallega y vecinos de Las Palmitas.

Desde la organización, que dirige Javier Caraballero, se precisa que se desembolsan 225 euros a cada una de las asociaciones vecinales para contribuir a costear los materiales, como flores y oasis, en una apuesta por mantener viva esta tradición que caracteriza cada 3 de mayo en Santa Cruz.

La Concejalía de Fiestas ayuda con 225 euros a las asociaciones para mantener el concurso de arreglos florales

En la Rambla de las Tinajas se distribuirán trece propuestas que cuentan con el patrocinio de entidades colaboradoras de las fiestas y del Ayuntamiento. Según las entidades inscritas en Fiestas, presentarán arreglos florales en forma de cruz Señalizaciones Tenerife; UTE FCC Medio Ambiente; Distrito Anaga; Club Deportivo Tenerife; Colegio Oficial de Farmacéuticos; Distrito Salud-La Salle; Mutua Tinerfeña; El Corte Inglés; Distrito Ofra-Costa Sur; el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; la Asociación Social Movimiento del Suroeste; Distrito Centro-Ifara y Fiestas de Santa Cruz.

Junto a las asociaciones y entidades colaboradoras, otra modalidad está en auge gracias a la implicación de los colegios. Se han inscrito un total de 23 centros de la capital, tanto de enseñanza religiosa como pública, si bien algunos –caso de Pureza de María, Hogar Escuela María Auxiliadora e Hispano Inglés– presentarán en las tres categorías: infantil, primaria y secundaria.

Las cruces escolares, elaboradas con materiales reciclados, tendrán sus premios por categorías y se podrán visitar por la Rambla de Santa Cruz, desde cerca de la plaza de toros hasta las proximidades del quiosco Numancia. Aunque son más de una veintena de colegios los inscritos, el número de propuestas artísticas elaboradas por los alumnos superará el medio centenar, ya que cada centro escolar participa en el concurso con una media de dos propuestas.

Como ya es costumbre, Fiestas de Santa Cruz facilita las estructuras metálicas sobre las que los centros montan sus arreglos con material reciclado e, incluso, desde los servicios municipales se pasa a recoger por cada centro las obras de arte efímeras para que estén a disposición del público desde primera hora del domingo 3 de mayo.

Este año coincide que la festividad del Día de la Cruz se celebra el Día de la Madre, por lo que el paseo romero que se improvisa con la comitiva de la reina de las Fiestas de Mayo, así como la romera mayor y los romeros infantiles junto a su corte de honor, desbordará la visita a la rambla, que amenizará el grupo folclórico Tajaraste.

Junto a las ramblas, la exposición de flores y plantas, así como la de gastronomía, artesanía y la Feria del Libro se convertirá, desde mañana jueves, en un punto de referencia, junto a los tradicionales gorgoritos.

Destaca en la programación el tradicional baile de magos, que se desarrollará la noche del sábado 2 de mayo en la calle de La Noria y todas las vías aledañas, donde se permitirá el acceso a cuantas personas vayan ataviadas de forma correcta. Cabe recordar que en veinte minutos se vendieron las 720 mesas, cada una con diez sillas, para facilitar a familias y grupos de amigos disfrutar de las viandas en los prolegómenos de la exaltación de la cruz. n