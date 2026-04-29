El parque García Sanabria acoge la Exposición de Flores y Plantas y la Feria del Libro de las Fiestas de Mayo

El parque García Sanabria vuelve a convertirse desde la tarde de este jueves y hasta la tarde del próximo lunes en el principal polo de atracción de las Fiestas de Mayo con la inauguración de la tradicional Exposición de Flores y Plantas y la tercera nueva edición de la Feria del Libro. El acto contará con la participación de las reina de los actos patronales, así como la romera mayor y los romeros infantiles, junto a sus respectivas cortes de honor.

Tradición y cultura en el corazón de Santa Cruz

El acto tendrá lugar a las 18:00 horas junto a la Fuente de la Fecundidad y dará paso a una variada actividad cultural, comercial y de ocio en pleno centro de Santa Cruz. Además, esta edición se ha impulsado desde la Concejalía de Fiestas los puestos de flores y plantas. Junto a la exposición floral se desarrollará la Feria del Libro 2026, que este año reunirá 31 stands entre librerías, editoriales, distribuidoras, asociaciones y entidades culturales distribuidas entre la Rambla de Santa Cruz, el paseo Domingo Pérez Minik y los alrededores de la glorieta de Patricio Estévanez. La cita literaria se consolida así como uno de los grandes atractivos culturales de las Fiestas de Mayo, integrándose plenamente en el ambiente festivo del García Sanabria.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destaca que la feria «combina tradición, cultura y dinamización económica en un entorno privilegiado», mientras que el concejal de Cultura, Santiago Díaz Mejías, subrayó la apuesta por actividades dirigidas a todos los públicos. El edil de Fiestas, Javier Caraballero, define que las Fiestas de Mayo son esencia de Santa Cruz y que visitar el García Sanabria es de obligado cumplimiento.

Actividades para todos los públicos

La programación incluye talleres infantiles, rutas familiares, espectáculos escénicos, sesiones de cuentos y encuentros literarios, además de la presencia de autores nacionales y canarios como Sergio del Molino, Sara Torres, Sara Búho o Rayco Pulido.

Como novedad, la Feria del Libro incorporará un fotomatón literario interactivo que permitirá a los asistentes llevarse una imagen personalizada inspirada en distintos géneros narrativos tras realizar compras en los stands participantes. La jornada inaugural también incluye la apertura de la exposición «Prendas, trajes y tipismos» en la sala García Sanabria, en los días previos del tradicional Baile de Magos.