Guía de actividades en el Mercado de África por el Día de la Madre: talleres gratis, premios y flores este sábado en Santa Cruz

El corazón comercial de Santa Cruz de Tenerife se prepara para un sábado de intensa actividad. La Sociedad de Desarrollo y la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África han unido fuerzas para lanzar una ambiciosa campaña de dinamización este 2 de mayo, coincidiendo con la víspera del Día de la Madre y las celebraciones por la fundación de la ciudad. Bajo el lema ‘El jardín de mamá en La Recova’, el entorno del mercado y la Rambla Azul se transformarán en un espacio de ocio con premios directos y talleres gratuitos para los más pequeños.

La iniciativa, que se desarrollará entre las 11:00 y las 14:00 horas, busca incentivar el consumo en el comercio local, ofreciendo una experiencia de compra diferente que combina la tradición de las cruces de mayo con el entretenimiento familiar.

Ruleta de premios y talleres infantiles en La Recova

Uno de los grandes atractivos de la jornada será la "ruleta de las flores". Los clientes que realicen compras superiores a 10 euros en los puestos del mercado podrán presentar su ticket para participar y obtener premios directos al instante. Esta acción se complementará con la exhibición floral de la Cruz de Mayo, que presidirá el patio central del emblemático edificio.

Para las familias, la programación incluye actividades diseñadas para todas las edades:

Talleres Creativos (11:00 a 12:00 h): Pintura de velas en familia y decoración de colgantes de corazón para niños de 4 a 9 años (plazas limitadas).

Pintura de velas en familia y decoración de colgantes de corazón para niños de 4 a 9 años (plazas limitadas). Animación Infantil: Glitterbar, pintacaras y juegos tradicionales durante toda la mañana.

Glitterbar, pintacaras y juegos tradicionales durante toda la mañana. Espectáculo de Cuentacuentos (12:00 h): Una sesión especial con canciones del Ratoncito Pérez y el Hada de los Dientes, que concluirá con un photocall temático.

Apoyo al comercio local de Santa Cruz de Tenerife

Esta acción no es un evento aislado, sino que forma parte del Plan Director de Comercio de Santa Cruz 2023-2028. Con ella, el Ayuntamiento pretende reforzar el papel de La Recova como motor económico y punto de encuentro social, especialmente en fechas tan señaladas para el consumo como el primer domingo de mayo.

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Las autoridades locales recomiendan acudir con antelación, especialmente para participar en los talleres gratuitos, y disfrutar de un sábado donde la tradición de la Cruz de Mayo se fusiona con la modernidad de las campañas de dinamización urbana. Con esta propuesta, Santa Cruz busca que el regalo para mamá sea también una oportunidad para apoyar a los pequeños comerciantes y productores de la isla.