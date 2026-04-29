El Círculo de Amistad XII de Enero rechaza la liquidación de cuentas y el presupuesto propuesto por la directiva

La junta general ordinaria del Círculo de Amistad XII de Enero, sociedad que tiene su sede principal en Santa Cruz de Tenerife, rechazó la liquidación de las cuentas del último ejercicio, por 107 votos en contra frente a 62 a favor, que en el caso de El Recreo se contabilizan de marzo de 2025 al mismo mes de 2026. Y no fue la única votación que perdió la directiva que preside Andrés Rodríguez justo cuando llega a la mitad de su mandato, que en principio está previsto que concluya en abril de 2028.

Junto al rechazo de la liquidación de las cuentas, los socios también rechazaron la previsión económica para el nuevo ejercicio, por lo que se prorrogan de forma automática las del último ejercicio.

Rechazo a las cuentas

En la primera asamblea que se celebra después de la sesión extraordinaria en la que se aprobó in extremis mantener los privilegios a los socios predilectos que llevan más de cincuenta años de forma ininterrumpida abonando sus cuotas y derramas, a pesar de que ya hayan enajenado sus acciones, la mayoría de la asamblea asistente se desmarcó de la propuesta de la directiva.

El presupuesto que gestionó la directiva de Andrés Rodríguez en el último año asciende a cinco millones de euros y el nuevo proyecto que se sometió a votación, y que fue rechazado, se incrementaba en 23.000 euros. El hecho de haber perdido la votación es un mal menor que no pone en peligro la gestión porque se prorroga y el incremento era mínimo.

No obstante, el voto en contra en la liquidación de las cuentas y de la nueva previsión económica supone un revés para la directiva, como al final de la asamblea hizo constar una de las socias que preguntó al presidente si iba a emprender alguna medida, deslizando una posible dimisión, planteamiento que el responsable de la institución en los dos últimos años diluyó con un diplomático “meditaremos este asunto”.

Sector crítico

En la asamblea participó Mauro Pérez, en representación del sector crítico de la presidencia que se autodenomina Canario Lucha y que explicó que viene trabajando desde hace meses con discreción y responsabilidad en favor de una mayor transparencia y participación en la vida social de la entidad.

Entre las intervenciones discordantes con las propuestas de la directiva, algunos socios cuestionaron el elevado número de personal, con un centenar de trabajadores en la sociedad, y, por tanto, el coste que supone en los presupuestos de la entidad.

Desde la directiva se recordó que el Círculo de Amistad XII de Enero es una sociedad de servicio que requiere los trabajadores que dan sostén a la institución para que las instalaciones estén en óptimas condiciones.

Peso de la oposición interna

Las fuentes consultadas precisan que esta es la primera vez que una directiva de El Recreo no consigue que prosperen ni la liquidación de cuentas ni el presupuesto. Aunque descartaron que esta situación ponga en peligro la sociedad, sí reconocen el peso que ganan los socios que cuestionan a la directiva, más allá de que en la junta general celebrada este martes se hayan mostrado dos sectores independientes que se desmarcan de las previsiones económicas para el próximo año.