Al baile de magos de Santa Cruz de Tenerife, mejor en transporte público: el tranvía adapta el servicio por el puente de mayo
Las paradas de Fundación e Intercambiador estarán fuera de servicio durante la celebración de la fiesta
Santa Cruz de Tenerife se encuentra inmersa en sus Fiestas de Mayo, entre las que se encuentra el baile de magos, una de las fiestas más multitudinarias de todo el programa y que congregará este sábado, 2 de mayo, a miles de ciudadanos.
Como en toda cita multitudinaria, lo mejor es acudir en transporte público, de tal manera que se evitan los colapsos de tráfico y los nervios por no encontrar aparcamiento.
Para sumarse a ello, Metropolitano de Tenerife hará ajustes en sus líneas, de tal manera que los vecinos puedan acceder fácilmente a la capital.
Dispositivo especial para el puente de mayo
De esta manera, habrá un dispositivo especial para las líneas 1 y 2 del tranvía, que comenzará desde el viernes, día 1. En este sentido, la red tendrá frecuencias de día festivo y la Línea 1 operará de manera ininterrumpida a lo largo de todo el fin de semana, limitando el servicio la noche del sábado 2 hasta la parada Teatro Guimerá por el baile de magos, y circulando con frecuencias especiales el lunes 4.
Servicio adaptado al baile de magos
Durante la mañana del sábado, habrá frecuencias de 8 y 10 minutos para facilitar la movilidad en el área metropolitana. Será a partir de las 19:00 horas cuando la línea 1 modifique su trayecto final con motivo del baile de magos en la capital santacrucera. Al igual que otros años, los tranvías circularán toda la noche solo entre las paradas de La Trinidad y Teatro Guimerá, por lo que estarán fuera de servicio las estaciones de Fundación e Intercambiador para garantizar la seguridad y el desarrollo del evento.
Frecuencias y servicios para los días festivos
El viernes, el tranvía operará con frecuencias de día festivo. Así, la Línea 1 prestará servicio cada 12 y 15 minutos y la línea 2 tendrá frecuencias de 20 y 15 minutos.
Por su parte, el lunes 4, al ser festivo en Santa Cruz, el tranvía operará con frecuencia de 6 minutos en las horas centrales, mientras que la línea 2 operará con intervalos de paso de 12 y 15 minutos.
- Varapalo a la protección del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife: ni un solo voto a favor a la declaración de BIC en la ponencia técnica del Gobierno de Canarias
- La hija del padre de las murgas del Carnaval de Canarias, reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz
- La Justicia obliga a Santa Cruz de Tenerife a mantener el nombre de la calle La Tolerancia
- Vecinos y comerciantes de Santa Cruz rechazan desmantelar el plan Urban ante la amenaza judicial de El Perenquén
- El atraque de un buque militar de EE UU en Santa Cruz de Tenerife pone en riesgo a Canarias, según Podemos
- Cierra el quiosco de la plaza del Príncipe hasta que el Ayuntamiento de Santa Cruz encuentre un nuevo adjudicatario
- Elisa García, de la Sociedad Mamel's, reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Avalancha de opositores en Santa Cruz de Tenerife: 3.000 aspirantes para solo 25 plazas de subalternos, administrativos y técnicos