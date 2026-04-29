La asociación que logró la protección cautelar del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife no consentirá su destrucción

La Asociación San Miguel Arcángel, que logró la protección cautelar del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife, anuncia, tras el rechazo de la ponencia técnica del Gobierno de Canarias a la declaración como BIC (Bien de Interés Cultural) de la escultura, que seguirá actuando por los cauces legales "hasta las últimas consecuencias". Esta entidad indica que no consentirá que un patrimonio escultórico de "tan alto valor" sea destruido y llama "talibanes" a quienes defienden su retirada.

Y es que la protección de la escultura de Juan de Ávalos situada en la avenida de Anaga sufrió este martes, 28 de abril, un contundente varapalo, debido a que la ponencia técnica de patrimonio arquitectónico del Gobierno de Canarias rechazó la declaración como BIC del monumento, en el marco del expediente incoado por el Cabildo de Tenerife para protegerla. Tal y como lo adelantó EL DÍA en exclusiva, no hubo ni un solo voto a favor de dicha declaración, por lo que el dictamen técnico que se elevará al Consejo de Patrimonio Cultural del Ejecutivo canario para su aprobación definitiva es desfavorable.

El expediente para proteger el monumento a Franco de Santa Cruz, mediante la declaración de BIC, en la categoría de monumento, fue incoado por el Cabildo en octubre de 2024. Lo hizo para cumplir la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 con fecha 28 de junio de 2024, con la que la Justicia dio la razón a la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que exigía la protección de esta obra.

La asociación que ganó esta primera batalla ante la Justicia quiere aclarar que el procedimiento "no ha concluido, aunque ya los talibanes están pidiendo su retirada y destrucción", refiriéndose a la escultura de la avenida de Anaga. San Miguel Arcángel confía en que el expediente se resuelva de manera "lógica", aunque, añade, "por supuesto, esta asociación seguirá actuando por los cauces legales permitidos hasta las últimas consecuencias para defender el patrimonio de todos y conservar para las futuras generaciones este valioso tesoro cultural que nos fue legado".

Monumento a Franco, en Santa Cruz de Tenerife. / MARIA PISACA

El presidente de la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, Luis Sosa-Tolosa del Valle, también concejal de Vox en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, destaca que esta entidad siempre ha defendido la citada obra, porque "fue erigida para conmemorar los 25 años de paz, 25 años del fin de la guerra". "Por eso se llama Monumento a la Paz de Tenerife, que es el nombre que su autor le dio y así se refleja en el inventario de obras de la Fundación Juan de Ávalos", añade.

Para San Miguel Árcángel, se trata de una obra incuestionable por su valor artístico y patrimonial, "una escultura propiedad de todos los canarios". "Y como defensores de nuestro patrimonio, no podemos consentir que patrimonio escultórico de tan alto valor sea destruido por motivos infundados que son puramente ideológicos. Es ridículo sostener que la escultura no posee valor artístico, nos resulta cuanto menos extraño el pronunciamiento en el proceso de este grupo de técnicos que, salvo uno que se abstuvo según lo publicado, consideran que una obra de Juan de Ávalos, el considerado mejor escultor español del siglo XX, no tiene relevancia artística", comenta el presidente de la asociación.

San Miguel Arcángel asegura que el conjunto escultórico no posee ni simbología, ni rótulos que contravengan las leyes de Memoria Histórica y recuerda que en este procedimiento, la asociación ha presentado informes de "prestigiosos juristas" que explican "perfectamente que eso también es incuestionable". "Queremos pensar que el despropósito de esta valoración, viene motivado por el miedo que suscita la imposición social y política de la aplicación de las leyes de memoria. Pero las propias leyes de memoria no dicen que haya que quitarlo todo, dicen que si una obra posee valor artístico y en él no se aprecian elementos que exalten, confronten o menosprecien, esa obra no debe retirarse, sino debe conservarse y protegerse", declara Luis Sosa-Tolosa del Valle.

Por su parte, el Ayuntamiento chicharrero, que también ha defiende los "valores artísticos" del monumento a Franco de la avenida de Anaga prefiere mantenerse en silencio hasta que se comunique "oficialmente" la decisión de la ponencia técnica del Gobierno de Canarias.