Aprobadas las subvenciones para las fiestas patronales de los barrios

El Boletín Oficial de la Provincia divulgó la aprobación de las subvenciones que destina el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para costear las sesenta fiestas patronales que se desarrollan en los barrios de la capital.

El concejal responsable de la Entidad Pública Empresarial Fiestas de Santa Cruz, Javier Caraballero, explicó que el equipo de gobierno colabora con 500 euros en los gastos económicos de cada una de las comisiones de fiestas, a lo que se suma el préstamo de la infraestructura necesaria para que se puedan desarrollar los actos en los sesenta barrios, a los que se dota de escenario, acometida de luz e instalación de carpas o servicios, entre otras coberturas.

El edil recuerda que, junto a los 500 euros que se destinan a las fiestas patronales de los barrios, desde el Ayuntamiento se mantiene una reserva de 7.000 euros que se emplean en la romería que se desarrolla en Los Campitos, en el distrito de Anaga, y también se mantiene una reserva de 3.000 euros en previsión de que los vecinos de Tíncer decidan retomar el paseo que se desarrollaba en el pasado en el Suroeste.

Javier Caraballero considera que esta aportación evidencia la apuesta desde el Ayuntamiento por la defensa de la idiosincrasia de cada uno de los barrios de la capital tinerfeña.

Requisitos

Entre los requisitos que se exigen a las comisiones vecinales deberán acreditar que se encuentran al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones con Fiestas de Santa Cruz y con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Además, también se exige que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Asimismo es requisito fundamental no encontrarse incursas en alguna de las circunstancias o prohibiciones que se establecen en la Ley General de Subvenciones y en la Ordenanza General de Subvenciones de la corporación municipal.

El concejal de Fiestas recuerda que, más allá de que se solapen actos patronales, Santa Cruz tiene más fiestas patronales que fines de semana tiene el año, y reitera el compromiso con los vecinos. n