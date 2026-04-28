Varapalo a la protección del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife: ni un solo voto a favor a la declaración de BIC en la ponencia técnica del Gobierno de Canarias

La protección del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife, situado en la confluencia de la avenida de Anaga y la Rambla, ha recibido un contundente varapalo. La ponencia técnica de patrimonio arquitectónico del Gobierno de Canarias ha rechazado la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de esta escultura, en el marco del expediente incoado por el Cabildo de Tenerife para protegerla.

El dictamen de la ponencia técnica sobre el monumento a Franco de Santa Cruz se llevará al Consejo de Patrimonio Cultural del Ejecutivo canario sin un solo voto a favor de dicha declaración. Hubo una abstención y el resto de miembros de este órgano consultivo votó en contra. La última palabra la tendrá el Consejo de Patrimonio, aunque no se ha dado ningún caso en el que éste se haya opuesto al informe de los técnicos.

La ponencia técnica en los expedientes de Bien de Interés Cultural es el órgano consultivo y técnico del Gobierno regional que evalúa, asesora y dictamina favorablemente la viabilidad de proteger un bien, inmaterial, mueble o inmueble. Ésta en concreto estuvo compuesta por arquitectos urbanistas y doctores en Historia del Arte de las dos universidades públicas de Canarias, , así como por representantes de la Fecai (Federación Canaria de Islas) y Fecam (Federación Canaria de Municipios).

El informe o dictamen de la ponencia técnica es un paso esencial previo a la aprobación definitiva de la protección por parte del Consejo de Patrimonio Cultural. El citado órgano consultivo valora si el expediente (técnico, histórico, jurídico) está completo y si el bien posee valores singulares para merecer la máxima protección patrimonial. Analiza las propuestas presentadas por los cabildos insulares, que son los encargados de la instrucción y tramitación inicial.

El dictamen de la ponencia técnica permite elevar el expediente de declaración de BIC al Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias para su aprobación definitiva. En definitiva, este órgano es el 'filtro' técnico experto que garantiza la calidad jurídica d jurídica y patrimonial antes de que un bien sea declarado oficialmente BIC en el Archipiélago. Con respecto al monumento a Franco, el dictamen es desfavorable.

Sentencia

El expediente para proteger la escultura de Juan de Ávalos García, mediante la declaración de BIC, en la categoría de monumento, fue incoado por el Cabildo de Tenerife en octubre de 2024. Este aclara que lo hizo para cumplir la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 con fecha 28 de junio de 2024, con la que la Justicia dio la razón a la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que exigía la protección de esta obra. Y es que en el catálogo de símbolos franquistas de Santa Cruz de Tenerife, elaborado por el Ejecutivo canario en su momento, se establecía que este monumento, entre otros vestigios, debía ser retirado de manera inmediata.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife también ha defendido la protección del Monumento a la Victoria, conocido como monumento a Franco, por "tener valores artístico". El Consistorio chicharrero remitió dos informes al Cabildo de Tenerife para que estos se incorporaran y se tuvieran en cuenta en el expediente de declaración de BIC. Por su parte, el Gobierno de España presentó alegaciones ante la Dirección Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife contra esta protección.

Historia

La iniciativa para levantar este grupo escultórico en Santa Cruz de Tenerife surge en 1964, promovida por el gobernador civil, Juan Pablos Abril, que crea una comisión pro-monumento integrada, entre otros, por el escultor Alfredo Reyes Darias, el catedrático Jesús Hernández Perera, y el director de la Junta de Obras del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Pintor González. Se propuso el nombre del escultor Juan de Ávalos y García-Taborda, atendiendo al prestigio del que gozaba en esa época. El monumento fue inaugurado el 16 de marzo de 1966 por el alcalde Pedro Doblado.

Asociación de Memoria Histórica

La Asociación de Memoria Histórica de Tenerife ha exigido en numerosas ocasiones la retirada del monumento a Franco situado en la avenida de Anaga, alegando que tanto en el estudio encargado por el Ayuntamiento de Santa Cruz en su momento a un equipo de la Universidad de La Laguna como en el realizado por el Gobierno de Canarias se concluyó que se trata de un símbolo franquista que debe ser eliminado.