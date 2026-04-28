Guía para evitar colas en Santa Cruz durante el Baile de Magos: cortes de tráfico y horario especial del tranvía

El corazón de Santa Cruz de Tenerife se prepara para una transformación de su movilidad este fin de semana. El área de Movilidad, dirigida por Evelyn Alonso, ha confirmado un despliegue de seguridad que afectará a la circulación desde este viernes 1 de mayo. El objetivo es facilitar la celebración del tradicional Baile de Magos, lo que implicará el cierre de vías estratégicas y un refuerzo histórico en el transporte público para conectar el área metropolitana.

Las actuaciones comenzarán de forma escalonada para permitir la logística del evento. Desde el viernes, vías como la calle Candelaria, Afilarmónica NiFú-NiFá y Charco de La Casona quedarán cerradas al tránsito, una medida que se prolongará hasta el domingo 3 de mayo.

Los puntos críticos del sábado 2 de mayo:

Bravo Murillo: El tráfico quedará interrumpido desde las 09:00 horas entre San Sebastián e Imeldo Serís.

El tráfico quedará interrumpido desde las 09:00 horas entre San Sebastián e Imeldo Serís. Calle La Marina: Con motivo de la ofrenda floral, el tramo entre Plaza de La Candelaria y Plaza de España se cerrará de 16:00 a 21:00 horas.

Con motivo de la ofrenda floral, el tramo entre Plaza de La Candelaria y Plaza de España se cerrará de 16:00 a 21:00 horas. Acceso a garajes: Se mantendrá exclusivamente para residentes en las zonas habilitadas de la calle Candelaria.

El Tranvía de Tenerife operará sin interrupción pero con cambios

Para evitar el uso del vehículo privado, la Línea 1 de Metrotenerife reforzará su servicio operando las 24 horas. El sábado, las frecuencias serán de apenas 10 minutos por la mañana y de 8 minutos entre las 14:00 y las 20:00 horas, facilitando el flujo constante de pasajeros entre La Laguna y la capital.

Atención al trayecto nocturno: A partir de las 19:00 horas del sábado, el tranvía modificará su ruta por seguridad. Los convoyes circularán únicamente entre La Trinidad y la parada del Teatro Guimerá, dejando sin servicio las estaciones de Fundación e Intercambiador durante toda la noche.

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Refuerzo de Titsa y recomendación de transporte público

La compañía de guaguas Titsa mantendrá la operatividad de sus líneas nocturnas principales (971, 972, 974 y 014) para asegurar el regreso de los asistentes. Las autoridades locales insisten en que el uso de guaguas, taxis y tranvía es la mejor opción para disfrutar de las fiestas sin sufrir las retenciones derivadas de los cortes en el centro histórico de Santa Cruz.