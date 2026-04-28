Los escollos que amenazan la nueva playa de Las Teresitas: riesgo de desprendimientos, lugares de interés geológico, aguas residuales, atascos y afección a la vegetación endémica

Para poder intervenir en la playa de Las Teresitas y transformarla en un parque urbano, con paseo y edificación comercial incluidos, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tendrá que atender los requerimientos realizados por el resto de administraciones, resolviendo una serie de escollos. Entre éstos se encuentran el riesgo por desprendimientos, la gestión de las aguas residuales, los atascos de tráfico, la afección a vegetación endémica y la existencia de lugares de interés geológico. Por ejemplo, con respecto a esto último, el Cabildo exige, durante la ejecución de las obras, la presencia de un arqueólogo con conocimientos en paleontología, que «valore el posible afloramiento de la antigua playa».

A finales de 2023, el Consistorio, a través de la Gerencia de Urbanismo, anunció la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) del municipio para agilizar la esperada mejora de Las Teresitas. Ésta incluirá el diseño de un paseo a lo largo de toda la zona de baño, la creación de un parque urbano, la dotación de áreas recreativas y deportivas, y la construcción de una edificación comercial. También se contempla una parcela hotelera en la parte trasera de la playa, pero, finalmente, y debido a la polémica que ésta siempre ha generado, se ampliarán los usos de la misma, incluyendo el sociosanitario y el residencial.

El año pasado, se inició el procedimiento de evaluación ambiental para esta modificación del PGO en el ámbito de Las Teresitas, en una superficie de 232.422 metros cuadrados, poniendo a disposición de las administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas, en un plazo de 45 días, el documento borrador y el documento inicial estratégico.

Durante el citado plazo no se presentó ninguna alegación y tras recabar los diferentes informes de las administraciones implicadas, el denominado documento de alcance ya está listo. Éste consiste en el pronunciamiento del órgano ambiental dirigido al promotor que tiene por objeto establecer el contenido, amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debe tener el estudio ambiental estratégico, para lo que se tienen en cuenta los informes de las administraciones consultadas.

Servicio Canario de Salud

El Servicio Canario de Salud recomienda, en relación al «reacondicionamiento del frente marítimo» y como medida adicional de control de la calidad del agua de baño, la inspección visual y toma de muestra para el análisis de los indicadores de contaminación fecal. Asimismo, «dado que se pretende establecer el uso comercial en cabecera de playa», se recomienda tener en cuenta la gestión de las aguas residuales que se genera en esta área. «Debido a que la red de saneamiento es inexistente y actualmente solo existe una red de pluviales deficitaria hacia pozos absorbentes, un incremento de las mismas podría suponer un riesgo para la salud», indica el Servicio Canario de Saluden su informe.

Cabildo de Tenerife

El Cabildo, a través de sus diferentes áreas, ha realizado varios requerimientos. Entre éstos se encuentra la obligación de elaborar un estudio local de riesgo por desprendimientos en las laderas, en concreto, «frente a los fenómenos de dinámica de vertientes», para concretar los espacios que requieren intervención y, en su caso, las medidas a adoptar.

También advierte de la existencia de dos lugares de interés geológico, el yacimiento paleontológico pleistoceno de Las Teresitas y el domo mioceno de la Punta de los Órganos, «para que se mejore la información ambiental sobre los mismos, se identifiquen y delimiten con mayor precisión, y se dispongan las medidas que garanticen su conservación».

En ese sentido, el Cabildo exige la presencia, durante las obras, de un arqueólogo, que «pueda valorar el posible afloramiento de la antigua playa». «En el caso de que éste se produzca, se paralizarán los trabajos, poniendo en conocimiento del hallazgo al Servicio de Patrimonio para que tome las medidas que considera oportunas», se indica en el informe de la Corporación insular.

En materia de patrimonio histórico, el Cabildo insta al Ayuntamiento a garantizar la estabilidad estructural de los tres búnkeres;garantizar la conservación y puesta en valor de la antigua batería en la Montaña de San Roque; poner en valor el Camino de Los Órganos, aunque prohibiendo su uso «dada su peligrosidad»; y garantizar el mantenimiento de la continuidad del cementerio respecto a la playa.

Tranvía

En materia de movilidad, la Corporación insular plantea dudas sobre la idoneidad del trazado de la futura línea 3 del tranvía y su encaje en próximas fases del documento, por lo que propone la coordinación con Metrotenerife para ordenar la zona.

Gobierno de Canarias

Por su parte, el Gobierno canario advierte de que las actuaciones previstas en Las Teresitas son incompatibles con la conservación del hábitat de interés comunitario, constituido por el matorral de tomillo marino, servilleta y perejil de mar. En este sentido, el Ayuntamiento realizará un estudio al respecto. El Ejecutivo también señala que se debe tener en cuenta la presencia cercana del sebadal de San Andrés. El programa de vigilancia ambiental deberá incluir medidas cautelares ante posibles «hallazgos», de cualquier tipo.