Vecinos y comerciantes de Santa Cruz rechazan desmantelar el plan Urban ante la amenaza judicial de El Perenquén

Vecinos y comerciantes de la Zona Centro de Santa Cruz mostraron su rechazo tajante a desmantelar el plan Urban, que se puso en marcha en el corazón de la capital desde 1997 hasta inicios del siglo XXI, en contra de la decisión de la Asociación de Vecinos Urban –El Perenquén–, que incluso se ha materializado con la presentación de un contencioso ante los tribunales.

Empresarios y residentes en la plaza de Ireneo González solicitaron al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, una reunión urgente nada más conocer las intenciones del colectivo que preside Silvia Barrera.

Conflicto por la movilidad

Después de tumbar la puesta en marcha del carril bici, así como la Ordenanza Municipal de Movilidad, desde el colectivo El Perenquén se centran ahora todos los esfuerzos en conseguir ante los tribunales que se restituya la configuración del centro de la capital a cuando la peatonalización no estaba ni en proyecto, así como las pilonas que restringen el paso a vehículos.

El colectivo El Perenquén defiende la necesidad de garantizar la movilidad y sostiene el riesgo incluso para la vida de los vecinos por los problemas de acceso para servicios de emergencia en caso de incendio o de tener que socorrer a algún vecino en caso de accidente.

Apoyo al modelo peatonal

Abbas Moujir, entre otros dirigentes empresariales del centro de la ciudad, trasladó su apoyo incondicional a mantener la actual configuración peatonal del centro, postura compartida por las más de cuarenta personas que asistieron a la reunión, encuentro que abandonó uno de los participantes por no compartir los postulados defendidos por la mayoría.

El alcalde José Manuel Bermúdez advirtió que la actual zona Urban corre peligro por la judicialización a instancias de El Perenquén, y no ocultó su preocupación porque, cuando se acude a la vía judicial, «uno sabe cómo comienza pero no cómo finaliza». Asimismo, se comprometió a avanzar en la redacción de una nueva Ordenanza Municipal de Movilidad, en la que se trabaja en la actualidad.

Modelo de ciudad en debate

Vecinos y comerciantes cuestionaron el revés que supondría volver a la configuración del centro de Santa Cruz con vehículos, desterrando la actual trama urbana pensada para ser disfrutada paseando y con terrazas.