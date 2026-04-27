Una fotografía de 1890, clave para la rehabilitación de la ermita de Regla en Santa Cruz

Una fotografía del archivo de María Jesús Martín Martín, que data de 1890, ha sido clave, ante la ausencia de documentación, en el proyecto de rehabilitación de la ermita de Regla, uno de los dos templos, junto con San Telmo –ya en obras– del antiguo Santa Cruz. Así lo desveló a los vecinos que se dieron cita en los salones parroquiales de Santo Domingo de Guzmán, en la avenida Tres de Mayo, Juan Antonio González Pérez, uno de los dos arquitectos de la intervención, junto a Urbano Yanes, ambos coautores de la premiada Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna.

Con la estampa de la antigua ermita de Regla como única edificación del lugar, con los templos de La Concepción y San Francisco de fondo, y a escasa distancia de los callaos de la playa, cerca de donde hoy se levanta el Auditorio de Tenerife, el ecónomo de la Diócesis Nivariense, Víctor Oliva, recordó que esta intervención ya estaba prevista hace más de veinte años. De hecho, precisó que durante estas dos décadas, en diferentes oportunidades, había solicitado la actualización del proyecto a las nuevas normativas y, gracias a la implicación de los arquitectos, este lunes se ha presentado.

Inversión y plazos de ejecución

La rehabilitación supondrá un desembolso de casi un millón de euros, que serán costeados en un sesenta por ciento por el Cabildo de Tenerife, y el resto por el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Obispado nivariense, y se prevé que sea una realidad en un plazo de catorce meses. Junto a la presidenta de la Corporación insular, Rosa Dávila, y a la directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban, el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, se mostró confiado en que la rehabilitación esté lista para el 8 de septiembre de 2027, cuando se celebra la festividad de la Virgen de Regla.

Detalles arquitectónicos del proyecto

Con una vocación más artística que técnica, el arquitecto Juan Antonio González dio algunas pinceladas del proyecto, como la colocación de las nuevas cubiertas, a cuatro y tres aguas, según se trate del presbiterio, la sacristía o la nave grande. También se instalará un retablo en forma cóncava de tres tiros. En la hornacina principal se instalará a la titular, la Virgen de Regla, mientras que a izquierda y derecha se colocarán San Roque y San Lázaro, en sustitución de San Antonio, que se ubicará en un lateral. El motivo de ese cambio es el hallazgo de crónicas de tres visitadores ecuménicos que clarifican los santos que se encontraban en el retablo original.

También se procederá a colocar pavimento de piedra basáltica y se garantizará la accesibilidad del templo, en el que la luz jugará un papel fundamental. El arquitecto mostró una imagen que recrea la ermita de Regla la tarde de un 8 de septiembre, día de su festividad, con un haz de luz sobre la talla.

Dentro de la reorganización de la volumetría interior, junto al presbiterio y la nave grande, se ordenará la sacristía, que tenía una pequeña cocina y un aseo, para rescatar la planta en forma de «ele» que tuvo hasta la década de los años cuarenta, cuando fue sometida a una modificación.

Otra de las mejoras pasa por la recuperación del frontis original, apoyándose en dos fotografías para mostrar la configuración primitiva, con un pequeño campanario a la derecha, a diferencia del que en las últimas décadas se levantaba en el centro.

Acudiendo de nuevo a las fuentes del primero de los tres visitadores ecuménicos de los que se tiene constancia, se recuperarán las escaleras de madera que facilitaban el acceso al altar, si bien se toma en consideración la valoración de expertos que cuestionan incorporaciones posteriores.

Recuperación patrimonial y participación vecinal

Los arquitectos entran al detalle gracias a esas crónicas, como el caso de una vitrina que existía en la sacristía para custodiar elementos de valor y que se prevé recuperar, además de profundizar en un inventario de imágenes de la ermita. También se recuperará la carpintería de la puerta, mientras algunas vecinas se interesaban por el arco de piedra que delimitaba la nave grande del presbiterio, que quedará para la historia, así como la restauración de las imágenes o del órgano donado por una familia.

El ecónomo de la Diócesis Nivariense garantizó el cuidado de las imágenes y, en función del valor de las tallas, se recuperarán. Asimismo, instó a implicarse, al menos como hasta ahora, a vecinos y fieles para, entre todos, mantener el legado, recordando que se «valora más lo que nos cuesta a todos».

Un compromiso con la historia

Ante algunas dudas que no acabaron de convencer a parte de los asistentes sobre la finalización de la restauración, la directora insular de Patrimonio Histórico defendió el trabajo de sus compañeros de profesión y apeló a la confianza. Por su parte, la presidenta del Cabildo de Tenerife recurrió a la poesía para expresar su vínculo con el barrio de Los Llanos y destacar la recuperación de la ermita de Regla como uno de los vestigios del antiguo Santa Cruz.

El alcalde José Manuel Bermúdez concluyó: se salda así una deuda con Regla. Y puso fecha: 8 de septiembre de 2027.