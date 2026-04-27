El atraque de un buque militar de EE UU en Santa Cruz de Tenerife pone en riesgo a Canarias, según Podemos

El atraque en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife de un buque militar estadounidense, con capacidad para 15 tanques, pone en riesgo a Canarias, "pues coloca al Archipiélago en la ruta de la guerra". Así lo ha asegurado este lunes, 27 de abril, Podemos Canarias, que denuncia la presencia del buque de operaciones Major General Charles P. Gross en la Dársena de Los Llanos de la instalación chicharrera, negándose a que las Islas sean utilizadas como plataforma militar y de guerra.

La diputada de Podemos en el Congreso por Las Palmas, Noemí Santana, indica que este barco tiene capacidad para una quincena de tanques de guerra y para múltiple material armamentístico, lo que pone a Canarias, según indica Santana, en el "punto de mira", en un "momento de conflicto internacional". Asimismo, la diputada reprocha a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y a las administraciones canarias la "falta de transparencia" con respecto al atraque de este buque en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

"No se ha informado a la ciudadanía sobre la llegada de este barco y tampoco se explica qué hace aquí. Y cuando no se da información, es porque algo tienen que esconder. Esto no da más seguridad a Canarias, sino que la pone en riesgo", manifiesta Noemí Santana, quien está convencida de que este buque es utilizado para la guerra de Irán. Asevera que no es la primera vez que se utiliza a las Islas para guerras "miserables". "Ya ha pasado que se han utilizado nuestros puertos para barcos cargados de armamentos cuyo fin es matar a niños y gente inocente del pueblo palestino", afirma.

La diputada insiste en que como cargo público es su deber denunciar esta situación y alertar del riesgo "al que nos están exponiendo". En este sentido, Noemí Santana anuncia que su partido llevará una iniciativa al Congreso para que Canarias sea declarada territorio de paz, a través de un estatuto de neutralidad para las Islas.

Tal y como lo adelantó EL DÍA, el Major General Charles P. Gross arribó al Puerto chicharrero el pasado 18 de abril y permanecerá en Santa Cruz de Tenerife hasta el próximo 4 de mayo. Se trata de un buque diseñado para el transporte de vehículos y para proporcionar apoyo logístico. Según lo confirma el astillero Tenerife Shipyards, durante este periodo el buque se someterá a labores de mantenimiento. Sobre el país de origen y sobre su destino, ni la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, ni el consignatario, Alfaship Shipping Agency, ni el astillero pueden proporcionar información al respecto.