Santa Cruz de Tenerife ‘revoluciona’ el control del tráfico para priorizar a los peatones

La puesta en marcha del nuevo Centro de Control del Tráfico en el municipio de Santa Cruz de Tenerife «revolucionará» y «modernizará» la gestión de la movilidad en la ciudad. Así lo asegura la concejala responsable del área, Evelyn Alonso (CC), quien anuncia que, por ejemplo, se priorizará el paso de los peatones en los semáforos. «Hasta ahora, el sistema de cámaras con el que contamos solo detecta vehículos en los cruces semafóricos, para el cambio de color a verde o a rojo. Cuando se ponga en marcha este nuevo centro, y toda la tecnología que éste incluye, se podrá detectar también a personas. Y si hay muchos ciudadanos esperando, éstos tendrán preferencia y podremos regular los semáforos», explica la edil.

La previsión es que el nuevo Centro de Control de Tráfico de Santa Cruz, que se ubicará en las nuevas dependencias municipales de General Antequera, esté funcionando antes de que acabe el año, según apunta la concejala. Para Evelyn Alonso, esta sala de gestión de la movilidad de la ciudad es una de las principales apuestas del Ayuntamiento chicharrero en esta materia, «pues supondrá un cambio muy importante». Afirma que en las calles del municipio se instalarán equipos «muy modernos que contarán con las últimos avances tecnológicos, con inteligencia artificial (IA)».

Alonso declara que el Consistorio ya está trabajando en la puesta en marcha de este centro y en la instalación de todos los sistemas necesarios. La concejala responsable del área de Movilidad Destaca que con esta nueva sala también se podrá priorizar en los semáforos el paso de las guaguas y de los taxis. «Estamos convencidos de que el futuro Centro de Control de Tráfico dará una nueva vida a la ciudad, supondrá una auténtica revolución en la manera que tenemos de movernos», añade.

Para la puesta en marcha de este centro, el presupuesto previsto para 2026 cuenta con una partida de 1,5 millones de euros, según informa Evelyn Alonso. Ésta admite que el actual Sala de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife se ha quedado completamente desfasada, pues los ordenadores y sus sistemas son de los años 90.

Simulaciones

Apunta que con las instalaciones de General Antequera y con las nuevas cámaras que se colocarán en la ciudad se podrán realizar simulaciones, «lo que nos facilitará tomar medidas de manera muchos más rápida y eficiente para mejorar el tráfico y la movilidad en Santa Cruz». «Por ejemplo, podremos simular en una calle qué ocurriría si le cambiamos el sentido de la circulación o si ponemos un carril nuevo. Estamos muy entusiasmados con este proyecto».

Según se indica en el proyecto del Centro de Control de la Movilidad de la capital, se implementarán nuevas tecnológicas de tráfico, anteriormente inviables debido a la obsolescencia del hardware y comunicaciones; mejorará la seguridad vial en el municipio; se podrán sustituir las cámaras analógicas descatalogadas por las de direccionamiento IP, «con todo el abanico de posibilidades que ello conlleva desde el punto de vista de la detección por algoritmos de inteligencia artificial»; se implementarán políticas basadas en la Inteligencia Artificial (IA) para la gestión del tráfico; se reducirán las averías de los semáforos, y se cambiarán los sistemas analógicos obsoletos y sin soporte por sistemas digitales escalables.

Desde esta sala, comenta la concejala Evelyn Alonso, se llevarán a cabo, entre otras funciones, la gestión y control del tráfico urbano, la supervisión del circuito cerrado de televisión (cámaras de videovigilancia), la gestión de los controles de acceso a la Zona Urban, los controles mediante pilonas de seguridad, y la gestión de los paneles de mensajería variable, como los que informarán de la disponibilidad de aparcamientos.