Alejandro Ramos y Martina Torres, elegidos Mago y Maga Infantil de las Fiestas de Mayo 2026 en Santa Cruz de Tenerife

La plaza de La Candelaria volvió a convertirse la tarde de este domingo en escenario de la tradición con la elección de Alejandro Ramos Sánchez y Martina Torres Navarro como mago y maga Infantil de las Fiestas de Mayo 2026 de Santa Cruz de Tenerife. El pequeño con el traje de Hombre de Tacoronte según Alfred Diston (1825-1829) y ella, de Mujer de Gran Canaria en traje de diario— en una gala que realzó la cultura popular desde un enfoque infantil, bajo la dirección de Paula Álvarez y la producción de Yeray Piñero.

Un total de 30 aspirantes, 20 niñas y 10 niños, participaron en un espectáculo que puso en valor la artesanía y la indumentaria tradicional canaria, en una cita que registró un lleno absoluto.

Corte de honor infantil

La corte de la romera infantil la forma, por este orden, Sara Adriana Pérez Alonso, qulució el traje de Mujer de La Esperanza, vestida por Damián Rodríguez, en representación de la Asociación Músico Cultural Masa Coral Tinerfeña; Lucía Évora Febles, ataviada como Mujer del Hierro, también con diseño de Damián Rodríguez, representando a la Asociación Músico Cultural Bambas y Bambones; Gia Mora Dorta, con el traje de Mujer de Tenerife, confeccionado por Texenery Moreno Pérez, en representación de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Carmen de Valleseco, y Eyra Lucia García Sanabria, de Diablos Locos, con Vendimiadora del Norte.

En cuanto a la corte de honor del Mago Infantil, la integran Owen García Delgado lució el traje de Hombre de Fuerteventura según Alfred Diston, de Mayte García, en representación de la Asociación Cultural Farutes del Atlántico. Diego González Rodríguez, con la indumentaria de Hombre de La Palma en traje de domingo o fiesta, elaborada por Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S. L., representando a la Asociación de Vecinos Alcalá Galiano, y Abraham Daniel Quintero Guareduco vistió como Hombre de La Gomera, un traje de la vestidora Lourdes Plasencia González, en representación de la Asociación Cultural Murga El Cabito.

El jurado estuvo compuesto por especialistas en indumentaria tradicional, artesanía y folclore, quienes valoraron el rigor histórico y la puesta en escena de los trajes.

La Reina de las Fiestas de Mayo 2026

En el marco de las celebraciones, fue proclamada Elisa García Arteaga como Reina de las Fiestas de Mayo 2026, en representación de la Asociación Cultural Músico Festiva Mamel’s, luciendo el traje típico “Mujer de Fuerteventura”.

Integran su corte de honor la primera dama: Adriana Brito Martín, en representación de la Asociación de Vecinos Plaza Alcalá Galiano, con el traje “Mujer de El Hierro en traje de diario”; como segunda dama: Danna Hernández Cruz, en representación de la Asociación de Vecinos Haineto Príncipe de Anaga, con el traje “Mujer de La Palma en traje de domingo o fiesta”; tercera dama: Jesica María Vizcaíno González, en representación de la Asociación de Mayores y Agrupación Folklórica Santo Ángel, con el traje “Mujer del Miradero”, y cuarta dama: Taina González Calvo, en representación de AA.VV. La Era y El Trigo, con el traje “Mujer de La Palma según Alfred Diston”.

Protagonismo de los mayores

Las fiestas también han reforzado el papel de los mayores con la elección de Elena González Ramírez como romera mayor de las Fiestas de Mayo 2026, en representación de la Asociación Aula de Cultura del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ataviada con el traje “Mujer del Miradero”.

Integran su corte de honor, como primera dama, Candelaria Catalina Felipe Hernández, en representación de la Asociación Cultural Farutes del Atlántico, con el traje “Transición de Tenerife”; segunda dama: María Concepción Zamorín Fernández, de la Asociación Músico Cultural Masa Coral Tinerfeña, con el traje “Manto y Saya de Tenerife”; tercera dama: María Ascención González Martín, de la Asociación de Vecinos Los Campitos, con el traje “Vendimiadora del Norte”, y cuarta dama: Juana María Hernández Díaz, de la Asociación de Mayores y Agrupación Folclórica Santo Ángel, con el traje “Mujer de Icod del Alto”.

Una vez celebradas las tres galas de elección de la reina, la romera mayor y los romeros infantiles, las Fiestas de Mayo vivirán este jueves 29 de mayo una de las citas más esperadas, la inauguración de la exposición de flores, plantas, artesanía y gastronomía en el parque García Sanabria, en la que no faltarán clásicos como los Gorgoritos, a cargo de la compañía del recordado Maese Villerejo, de la mano de sus hijos. La muestra se podrá visitar hasta el día 4 de mayo.