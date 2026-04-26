Ínsula Signa, los rescatadores del patrimonio gráfico de Canarias

Los rótulos de los locales cerrados tienen una nueva vida. Ínsula Signa es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a rescatar, reconstruir y reubicar los carteles de los negocios que han cerrado sus puertas. Scorpio Videoclub, Casa Peter o la Perfumería Palarea son sólo algunos ejemplos de los rótulos que esta asociación ha rescatado para poder conservarlos y catalogarlos como parte del patrimonio gráfico comercial de las islas.

Desde hace cinco años, Ínsula Signa trabaja como defensora de la memoria gráfica de todo el Archipiélago. No obstante, el interés del presidente de esta asociación, Jaime Medina, por este oficio viene de mucho más atrás. Graduado en la Escuela de Bellas Artes Massana, en Barcelona, se trasladó hasta Gran Canaria, donde empezó su labor profesional para concienciar a la población de la importancia de los rótulos. "Mi interés hacia la profesión me llevó a fundar la asociación Ínsula Signa que intenta conservar, preservar, estudiar, documentar todo el tema de la rotulación", comenta el presidente.

El arte de mirar hacia arriba

El nombre "Ínsula Signa" proviene del latín, y significa tanto "los signos de las islas" como "la isla de los signos". El grupo se formó por un interés común entre Jaime y sus compañeros de asociación que, gracias a sus diferentes oficios, mantienen la asociación sin ayuda externa. Defienden que la rotulación en sí misma muestra diversos intereses, tales como artísticos, estéticos, históricos, técnicos e identitarios. "Es decir, hay muchos factores que pueden hacer que un rótulo sea interesante desde el punto de vista cultural", explica Medina.

Cierre de Casa Peter en La Laguna. / Andrés Gutiérrez

Los miembros de Ínsula Signa se declaran "defensores del patrimonio gráfico comercial", ya que la mayoría de los rótulos que protagonizan estos rescates son de comercio o publicitario, como el caso del rótulo de Casa Peter, el famoso local pionero de los perritos calientes en Tenerife que cerró sus puertas en enero de 2026. El rótulo fue donado a la asociación por los dueños para asegurar la conservación del cartel que dio la bienveniza a tantos laguneros a su interior.

Otra de las piezas rescatadas por la asociación es el rótulo de la Perfumería Palarea, uno de loslocales más antiguos de Santa Cruz de Tenerife, fundado en 1944. El rótulo destaca por su sistema de rotulación en neón, una técnica prácticamente olvidada a día de hoy. Por ello, es considerada una de las joyas gráficas de la ciudad.

Algunos rótulos piden a gritos ser rescatados

Las labores de rescate son muy diversas. La tarea principal consiste en verificar que el rótulo tenga valor patrimonial para que no acabe "tirado en la basura". La pieza se difunde tanto en redes sociales como en su página web como acto de concienciación y, a su vez, se inicia el proceso de catalogación, documentándolos y fotografiándolos. Sin embargo, hay veces que el rótulo pide a gritos ser rescatado. "Cuando no hay más remedio que llegue al rescate lo hacemos casi de oficio". Durante este proceso, el rótulo pasa por chapa y pintura en su taller para prolongar su legado.

Cuando la pieza sale del taller, la asociación trata de salvaguardarlo, sin embargo, el espacio en el que la asociación almacena estas joyas gráficas comienza a ser escaso. Para erradicar este problema han lanzado una iniciativa llamada "Micromuseo", un espacio donde los rótulos puedan ser expuestos y "adoptados" por el público para darles mayor visibilidad. "Ya estamos empezando a ceder algunos rótulos, y creemos que es una buena alternativa mientras nos llega un museo o un espacio donde puedan estar todos juntos".

Falta de apoyo institucional

Aun haciendo una labor tan importante para la memoria de la ciudad, Ínsula Signa denuncia la falta de interés por parte de las instituciones públicas. "Ellas son las que deberían velar por este patrimonio e interesarse por los estamentos culturales", tales como los gobiernos, los Cabildos, ayuntamientos que, a su juicio, ningunean esta parte del patrimonio. "Sabemos que es una labor de hormiguita, que es una labor de difusión que poco a poco va teniendo resultados, pero el camino es duro", explica.

Como parte de una red ibérica que une a diversas asociaciones defensoras del patrimonio gráfico, Ínsula busca demostrar que "es es un patrimonio que merece ser tenido en cuenta, que alberga muchos valores culturales y que cada vez más gente se hace consciente de ello", tal y como dice Jaime Medina.

Antigua Perfumeria Palarea, ya con el rótulo retirado. / Andrés Gutiérrez

El apoyo de la población ha sido una de las razones principales por las que la asociación ha podido mantenerse en pie, tanto por el movimiento que se genera en redes como por las cuotas anuales que pagan. "Con esto afrontamos los gastos comunes administrativos, el banco, los recibos, etc. Para el resto de cosas utilizamos financiación y apoyo logístico".

Este respaldo ciudadano no solo se traduce en aportaciones económicas, sino también en una mayor implicación a la hora de conservar este patrimonio. En los últimos años, cada vez son más los propietarios de negocios que , ante un cierre, deciden contactar con la asociación para donar sus rótulos y no desecharlos al punto verde.

Con el uso de las nuevas tecnologías, Medina les ha dado la bienvenida con la puerta abierta: "Si te gusta, vives por ello y te apasiona, pues siempre estás intentando aprender, investigar". Gracias a estas nuevas herramientas, existen los rescates virtuales, donde traen al S. XXI diseños de carteles y rótulos que adornaban las ciudades en otros tiempos. Pese a los cambios, su labor seguirá siendo principalmente artesanal, pues Ínsula Signa seguirá reconstruyendo rótulos con pincel en mano, a la vieja escuela.