La hija del padre de las murgas del Carnaval de Canarias, reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz

La plaza de La Candelaria volvió a convertirse en epicentro de la emoción y la tradición con la elección de Elena González Ramírez como Reina de los Mayores de las Fiestas de Mayo 2026 de Santa Cruz de Tenerife, en la segunda gala de las fiestas patronales 2026 y también la segunda que tiene a los mayores como protagonistas del programa de las Fiestas de Mayo.

La nueva soberana, hija del recordado padre de las murgas de Canarias, Enrique González, desfiló la tarde noche de este sábado en representación de la Asociación Aula de Cultura del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ataviada con el traje tradicional “Mujer del Miradero”, una recreación basada en estudios históricos que puso en valor la riqueza etnográfica del Archipiélago.

El acto, que celebró su segunda edición consecutiva dedicada a los mayores dentro de las fiestas fundacionales, contó con la participación de 20 candidatas, todas ellas luciendo indumentaria típica canaria en un espectáculo cargado de simbolismo, identidad y sentimiento en un espectáculo que se desarrolló en la plaza de La Candelaria, con un decorado diseñado por Nareme Melián y la dirección artística de Paula Álvarez con la producción de Yeray Piñero.

El público respondió con una notable asistencia, consolidando esta cita como uno de los eventos más entrañables del calendario festivo.

Junto a la reina, el jurado designó a su corte de honor. El título de primera dama de honor recayó en Candelaria Catalina Felipe Hernández, con el traje “Transición de Tenerife”, en representación de la Asociación Cultural Farutes del Atlántico. Como segunda dama de honor fue elegida María Concepción Zamorín Fernández, con el traje “Manto y Saya de Tenerife”, en representación de la Asociación Músico Cultural Masa Coral Tinerfeña.

El cuadro de damas se completó con María Ascención González Martín, como tercera dama de honor, luciendo el traje de “Vendimiadora del Norte” en representación de la Asociación de Vecinos Los Campitos, y Juana María Hernández Díaz, cuarta dama de honor, con el traje “Mujer de Icod del Alto”, representando a la Asociación de Mayores y Agrupación Folclórica Santo Ángel.

La gala, presentada por la periodista Puchi Méndez, combinó música, tradición y emoción, con las actuaciones de Goyo Tavío, María Jesús y su acordeón, Mary Encinoso, Isabel González y la participación del grupo Añate, que aportaron ritmo y calidez a una noche muy especial.

El jurado encargado de elegir a la nueva reina estuvo compuesto por especialistas en indumentaria tradicional y folclore, entre ellos Natanael Padrón Navarro, Ruth Estévez Hernández, Davinia González González, Irene García Castañeda y Luis David Izquierdo Hernández, quienes valoraron tanto la fidelidad histórica de los trajes como la puesta en escena de las candidatas.

Con esta proclamación, las Fiestas de Mayo continúan su programación, que tendrá como próxima cita destacada la Gala de Elección de Maga y Mago Infantil 2026, prevista para este domingo en el mismo escenario.

Al término del acto, el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, destacó que «la gala de esta edición ha funcionado mejor incluso que la primera, lo que reafirma que era necesario crear este espacio para nuestras mayores». Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, subrayó el compromiso municipal con este colectivo al afirmar que «es una manera de dejar claro que nuestra apuesta es reconocer a las personas que tanto han hecho por Santa Cruz y mantenerlas en la primera línea de la participación en la vida activa de la ciudad».