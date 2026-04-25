Fernando Ballesteros vuelve a la política local de la mano de CC

Fernando Ballesteros vuelve a la política local de la mano de Coalición Canaria (CC) tras más de una década alejado de la primera línea institucional. El abogado santacrucero retoma así su vinculación con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde ya desempeñó responsabilidades como concejal, con el objetivo de aportar su experiencia a un proyecto que, asegura, “tiene pasado, presente y futuro”.

Su trayectoria política se remonta a mediados de los años noventa, cuando se incorporó al Partido Popular con apenas 25 años. Sin pasar por las juventudes del partido, fue integrado directamente en la estructura local como secretario del comité en Santa Cruz, participando en la candidatura encabezada por Guillermo Guigou en 1995, que logró diez concejales y se quedó a las puertas de la alcaldía frente a Manuel Hermoso.

Etapas en la gestión municipal

Tras esa primera etapa, Ballesteros decidió apartarse de la política a finales de los noventa para centrarse en su carrera profesional como abogado. No obstante, regresó años después a la gestión municipal de la mano del Centro Canario Nacionalista (CCN), asumiendo la Dirección Territorial del Distrito Centro en 2009. Dos años más tarde volvió al Ayuntamiento como concejal dentro de la candidatura conjunta de CC, CCN y PNC, etapa en la que trabajó en áreas como Cultura, Fiestas y el distrito de Anaga durante el primer mandato de José Manuel Bermúdez.

Después de cuatro años como edil, optó nuevamente por retirarse de la política activa, una decisión que, según explica, estuvo motivada principalmente por razones personales y familiares. “Mis hijas estaban en una etapa en la que tenía que estar más cerca de ellas”, recuerda. Desde entonces, ha continuado ejerciendo la abogacía, compaginando incluso durante un tiempo su actividad profesional con una explotación ganadera.

Una decisión meditada

Su regreso a la política no responde, según subraya, a una ambición personal concreta, sino a una invitación reciente que decidió meditar junto a su entorno más cercano. “Hace aproximadamente dos meses recibí la propuesta de unirme a Coalición Canaria. Lo pensé, lo hablé con mi familia y entendí que podía ser el momento de volver”, explica.

Ballesteros insiste en que se incorpora “sin condiciones” y con la intención de integrarse en el proyecto municipal liderado por Bermúdez. “No he puesto ningún requisito ni me han impuesto ninguno. Se trata de colaborar y sumar en un proyecto que conozco bien y en el que creo”, afirma, destacando la figura del actual alcalde como “un magnífico gestor”.

Diálogo y consenso como eje

De cara al futuro, evita pronunciarse sobre posibles candidaturas o responsabilidades concretas. “Me pongo a disposición del partido y del alcalde. Si llega algún reto, lo estudiaré”, señala, dejando claro que su prioridad es trabajar en equipo. En ese sentido, reivindica su capacidad de diálogo como uno de sus principales activos: “Siempre he creído que el consenso es mejor que la confrontación, y eso es algo que puedo aportar”.

Su vuelta se produce en un contexto político en el que, a su juicio, será cada vez más necesario el entendimiento entre fuerzas. “Las instituciones locales deben centrarse en resolver problemas reales, no en trasladar debates nacionales. Con diálogo, todo funciona mejor”, concluye.

Noticias relacionadas

Con este movimiento, Coalición Canaria incorpora a un perfil con experiencia en la gestión municipal, mientras Ballesteros inicia una nueva etapa política marcada por el pragmatismo, el consenso y la vocación de servicio público.