Elisa García, de la Sociedad Mamel's, reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026

Elisa García Arteaga, ataviada con el traje típico “Mujer de Fuerteventura” y en representación de la Asociación Cultural Músico Festiva Mamel’s, es la reina de las Fiestas de Mayo 2026. La nueva reina, que revalida por segundo año el título para la Sociedad Mameld, estudió Turismo y es adjunta en la subdirección de un hotel del Sur de Tenerife.

Integran la corte, como primera dama, Adriana Brito Martín, ataviada con el traje típico “Mujer de El Hierro en traje de diario” y en representación de la Asociación de Vecinos Plaza Alcalá Galiano.

Segunda dama, Danna Hernández Cruz, ataviada con el traje típico “Mujer de La Palma en traje de domingo o fiesta” y en representación de la Asociación de Vecinos Haineto Príncipe de Anaga.

Tercera dama, Jesica María Vizcaíno González, ataviada con el traje típico “Mujer del Miradero” y en representación de la Asociación de Mayores y Agrupación Folklórica Santo Ángel.

Cuarta dama, Taina González Calvo, ataviada con el traje típico “Mujer de La Palma según Alfred Diston” y en representación de AA.VV. La Era y El Trigo.

El escenario de la plaza de Candelaria acogió desde las nueve de la noche la gala de elección de la reina de las Fiestas de Mayo 2026.

Bajo la dirección artística de Paula Álvarez, el espectáculo arrancó directamente con un pellizco al corazón, recordando la importancia de las madres y, desde ahí, ahondando en la medicina popular, con rezados incluidos para sacar el sol de Taganana que había cogido el hijo. Se recreó el ritual del rezado con una escenografía que la magia de Añate convierte en arte, con una bella puesta en escena y un escenario del ilustrador Nareme Melián, donde la madre parecía erigirse como elemento central, con espigas y flores como las caladas en la vestimenta tradicional.

Y desde Santa Cruz, guiño a América, donde los canarios exportaron sus usos y costumbres, mientras se interpretaba ‘El Yervero’, a cargo de Irene ‘La Cubana’. El escenario ganaba profundidad con cuatro pantallas, dos a cada lado, que aportaban mayor realce.

De rezos y remedios se pasó a la fe y el cariño transmitido de abuelas a nietas, en un tercer cuadro que puso en valor a las mayores. En ese momento hizo su aparición el presentador y maestro de ceremonias, un pletórico Elvis Sanfiel, mientras el escenario quedaba desbordado por más de treinta y cinco jóvenes que llegaron incluso desde la plaza, donde estaban repartidas las sillas.

Una suave transición condujo de la obertura a la presentación de las protagonistas de la velada: orgullo y sentimiento de pertenencia a Santa Cruz, su tipismo y colorido.

Fuegos que sobresaltaron al público, fuegos y confetis… cosa bonita.

Llenó con su voz y el cuerpo de baile latino la cantante candelariera, que puso música a una declaración de amor por la ciudad: “Todos somos pueblos con las mismas ganas de triunfar”, cantó a los alisios de Anaga.

Saludando desde el corazón de Tenerife, Elvis Sanfiel recordó el costumbrismo que inspiró la obertura y dio paso a la presentación del jurado encargado de elegir a la reina y sus cuatro damas de honor.

El tribunal estuvo compuesto por José Antonio Guadarrama Molina, director de baile folclórico y artesano tejedor; Margarita Arteaga Herrera, docente, integrante de la Comisión de Vestuario de la Agrupación Folclórica Princesa Iraya y colaboradora de la sección “Folclore y Tradición” de la emisora La Vida es Bella, dedicada al colectivo de discapacidad; Denis Santos González, profesor, indumentarista e investigador en identidad y vestimenta canaria de la ULL; Ana del Mar Rodríguez Rodríguez, técnico textil, artesana y especialista en trajes tradicionales; Manuel Ángel Hernández Rodríguez, artesano de trajes tradicionales y técnico especialista en moda; y Natanael Padrón Navarro, coordinador del Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional del Cabildo de Tenerife.

Momento homenajes

Y de nuevo, emoción a flor de piel con un homenaje que la directora artística encubrió en el proceso de cómo se viste una candidata, para agradecer el ejemplo y la entrega de la reina de las Fiestas de Mayo 2025, Idaira Afonso: “No me visto de mayo, sino de la tradición que me inculcaron nuestras abuelas”.

Y llegó uno de los momentos más emotivos. Elvis Sanfiel presentó el nombre de un hombre irrepetible: Juan Viñas, uno de los padres del Carnaval moderno de Santa Cruz.

Arturo Jiménez

Con un nudo en la garganta y la ovación de las más de cuatro mil personas presentes, Elvis Sanfiel dio paso al Baile de La Florida, recordando la importancia del tajaraste y su conexión con los ritmos originales.

Comienza el desfile

La representante de la Masa Coral Tinerfeña inauguró el primero de los pases en vestimenta tradicional.

Entre las participantes destacaron la candidata de Burlonas o la de Ciudad Satélite, con un traje diferente. Cuando anunciaron a la representante de Los Campitos, el coordinador del distrito, Samuel Suárez, no pudo evitar comentar: “Mira, otra chica que presentan las asociaciones de Anaga”. También llamó la atención la representante de Pita-Pitos, con un sombrero llamativo, o la joven que desfiló en el puesto dieciocho en nombre de la murga infantil El Cabito, cerrando el primero de los dos bloques en los que la directora Paula Vázquez repartió a las 35 jóvenes inscritas.

Momento papa

Elvis Sanfiel se tomó un respiro, recordó incluso que había perdido su reloj, y comentó la próxima visita del papa en junio, para la que se prevé una misa multitudinaria con más de 50.000 personas. Lanzó entonces la pregunta: ¿quién le gana a quién? ¿Juan Luis Guerra al papa o el papa a Juan Luis Guerra?, en referencia a los más de 350.000 participantes del Carnaval de 2019.

Y del papa, a Pasión Vega, que comenzó con ‘María’ su actuación sobre el escenario de la plaza de La Candelaria.

De Pasión Vega a María Dolores Pradera, a quien dedicó un beso en forma de canción, volviendo a emocionar al público. De ‘María’ a ‘Caballero de fina estampa’, con una artista que destiló autoridad y carisma, para despedirse con “Todo lo que tengo”. Grande Pasión.

Sin prisa pero sin pausa, una dulce transición dio paso, como algunos trajes tradicionales, a las malagueñas del agua que popularizó Luis Morera junto al grupo Taburiente. Comenzó así el segundo y último bloque del desfile, abierto por la representante de la agrupación musical Chaxiraxi (número diecinueve) y cerrado por la representante de la Asociación de los Personajes del Carnaval Pedro Gómez Cuenca.

“¡Qué guapa!”, gritó desde el público Tata, candidata el pasado año en la gala de la Romera Mayor. Rostros conocidos del Carnaval y componentes de murgas, como Elena Canino o la nieta de los artesanos de tocados Paco y Nena Sánchez, no pasaron desapercibidos.

Entre las más aplaudidas, la representante del grupo coreográfico Los Bohemios o la de Los Sofocados.

Y de nuevo, transición con un viaje al corazón de la mano de la intérprete Nancy Toro, que llevó al público hasta Venezuela, abrazada por las pantallas del escenario.

Joropo venezolano y más ritmos de la octava isla marcaron la recta final antes de coronar a la reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026.

Abrió la velada y también le correspondió cerrarla Anaé, que devolvió el espectáculo a Tenerife tras cruzar el Atlántico de regreso de Venezuela: “Tu amor es mi volcán, yo tu marea”, cantó la candelariera.

Y como broche de oro, Chago Melián reivindicó ‘Patria canaria’, mientras las 35 aspirantes entraban entre el público para conocer quién se convertiría en la soberana de las fiestas patronales de Santa Cruz, formando un cuadro final perfecto.