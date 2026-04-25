Cierra el quiosco de la plaza del Príncipe hasta que el Ayuntamiento de Santa Cruz encuentre un nuevo adjudicatario

El quiosco-bar de la emblemática plaza del Príncipe, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, ha colgado el cartel de cerrado hasta que el Ayuntamiento encuentre un nuevo adjudicatario. De esta forma, la capital chicharrera se ha quedado, en las últimas semanas, sin dos de sus más emblemáticos quioscos-terrazas con concesión municipal, lo situados en la plaza del Príncipe y Weyler, pues el plazo otorgado por el Ayuntamiento para su explotación ha finalizado.

El concejal responsable de Infraestructuras y Patrimonio, el nacionalista Javier Rivero, recuerda que para ambos casos el Consistorio ha convocado una nueva licitación y anuncia que, a partir de ahora, se incluirá en los pliegos de todos los concursos públicos relacionados con este tipo de establecimientos la posibilidad de que la actividad se pueda mantener hasta que haya una nueva empresa, aunque los contratos anteriores hayan expirado.

La licitación para encontrar un nuevo adjudicatario que se encargue de la explotación del quiosco de la plaza del Príncipe se convocó en octubre del año pasado. El concejal informa de que en breve se celebrará la tercera sesión de la Mesa de Contratación para valorar las ofertas económicas presentadas. La previsión es que el procedimiento finalice antes del verano para que la terraza vuelva a abrir sus puertas. Rivero explica que el anterior responsable del negocio no ha podido mantener abierto el quiosco hasta elegir a la nueva empresa porque en el contrato los técnicos municipales no incluyeron esta posibilidad, a pesar de que para otros quioscos del municipio sí se contempla.

Persianas bajadas en el quisco de la plaza del Príncipe. / Arturo Jiménez

Por lo tanto, indica Rivero, aunque esta licitación se convocó "con tiempo", el plazo del anterior contrato ya ha expirado y el quiosco ha tenido que cerrar las puertas, aunque su responsable tuviese la voluntad de continuar. Con respecto al procedimiento actual, el Ayuntamiento está estudiando las ofertas de cuatro empresas: Caracol, Fujiyama Strasse, Príncipe Park Tenerife y Nicola Ciarallo. La entidad que resulte adjudicataria podrá encargarse de este quiosco de titularidad municipal durante los próximos 10 años, eso sí, abonando un canon anual al Ayuntamiento de 12.000 euros.

El nuevo responsable deberá llevar a cabo obras de mejora en este emblemático local, que se se centrarán en su rehabilitación. Se realizarán labores de mantenimiento, «así como las reparaciones y sustituciones necesarias por razones de salubridad, estabilidad, accesibilidad y estética». «Además, se intervendrá en cubiertas, estructura, cerramientos, revestimientos exteriores e interiores, pavimentos, carpinterías, pérgolas, instalaciones eléctricas, iluminación, saneamiento, climatización y ventilación», comenta el edil.

Con respecto al quiosco de la plaza Weyler, la licitación se convocó a mediados de marzo y aún el plazo para que las empresas interesadas presenten ofertas continúa abierto, ya que finalizará el 14 de mayo. Este establecimiento cerró sus puertas a finales de febrero. Esta decisión la tomó su anterior responsable, pues en este caso en este contrato sí se contemplaba la posibilidad de continuar hasta que se adjudicara a un nuevo concesionario. Éste tendrá que abonar un canon anual de más de 33.000 euros y podrá explotar el negocio durante un plazo de diez años.

Playa de Las Teresitas

Javier Rivero recuerda que, actualmente, también se está buscando nuevos responsables para los chiringuitos de la playa de Las Teresitas. El plazo para presentar ofertas se mantendrá abierto hasta el 12 de mayo. Para la explotación de cada uno de estos locales, el Consistorio solicita un canon anual de más de 56.400 euros, por lo que el valor total de la licitación es de casi medio millón de euros. Las empresas que resulten adjudicatarias podrán encargarse de estos negocios hasta el 31 de enero de 2030, es decir, durante tres años y ocho meses. La previsión es que inicien la actividad el 1 de julio. Los contratos incluyen la explotación del servicio de comida y bebidas, así como el alquiler de hamacas, sombrillas y camas balinesas.

Rivero destaca que a las visitas realizadas a los chiringuitos de Las Teresitas y al quiosco de la plaza Weyler, dentro de los procedimientos de licitación abiertos, han asistido numerosas empresas, "entre las que se encontraban algunas de las que los están explotando actualmente y otras nuevas". Esto quiere decir, indica el concejal, que existe "mucho interés". Por otro lado, el concejal de Infraestructuras y Patrimonio informa de que ya se está trabajando en las licitaciones de otros dos quioscos de titularidad municipal, los de Tomé Cano y Numancia, las cuales se convocarán este año.