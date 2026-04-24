Santa Cruz de Tenerife celebra su primer 'maratón' de baile

El municipio de Santa Cruz de Tenerife celebrará su primer maratón de baile. El evento se desarrollará el domingo 17 de mayo en la plaza de la Candelaria, escenario que acogerá durante siete horas numerosas exhibiciones de danza urbana, K-Pop y otros estilos, según informa la concejal de Presidencia y responsable del Distrito Centro, la nacionalista Purificación Dávila. "Será la primera edición de un evento que nace con la ilusión de convertirse en una cita anual imprescindible para la cultura y la juventud de Santa Cruz", resalta.

Se trata, apunta la edil, de un nuevo evento que tendrá lugar en la capital chicharrera y al que el público podrá asistir de manera gratuita, creado para dar visibilidad al talento local durante las Fiestas de Mayo. La jornada, organizada por el Distrito Centro-Ifara y por la Entidad Pública Empresarial Fiestas de Santa Cruz, se desarrollará en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Éste reunirá a diferentes academias de baile, clubes, asociaciones culturales y grupos coreográficos del municipio, comenta Purificación Dávila.

El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, indica que el objetivo de esta iniciativa es fomentar la participación juvenil, visibilizar el talento local y reforzar el tejido cultural del municipio. "A diferencia de otros formatos, Santa Cruz Baila se plantea como un espacio de exhibición, donde los distintos colectivos tendrán la oportunidad de subirse al escenario y mostrar su trabajo, compartir experiencias y dar a conocer su actividad a la ciudadanía en un entorno emblemático de la capital", manifiesta el regidor chicharrero.

Destaca que, con la creación de este nuevo evento, se refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Santa Cruz con la juventud, la cultura y la generación de espacios de convivencia.Además, y según anuncia, nace con vocación de continuidad, con el fin de consolidarse como una cita anual dentro del calendario cultural del municipio.

El evento pondrá en valor estilos como la danza urbana, el K-Pop y otras disciplinas coreográficas, "reflejando la diversidad y el dinamismo del panorama cultural juvenil de la ciudad", afirma José Manuel Bermúdez. Según el alcalde, esta jornada contribuirá a la dinamización del entorno urbano y la actividad económica local, "al tiempo que promueve valores como la participación, la creatividad y la convivencia".

Desde el Ayuntamiento chicharrero se invita a todas las academias y colectivos del municipio a formar parte de esta primera edición, "concebida como un espacio abierto, inclusivo y participativo para la cultura y la juventud de Santa Cruz". "Con Santa Cruz Baila, la capital chicharrera continúa avanzando en su apuesta por integrar nuevas propuestas culturales dentro de sus celebraciones más tradicionales, generando oportunidades para el talento local y fortaleciendo la vida cultural de la ciudad".