Treinta y cinco jóvenes aspiran esta noche a reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife

Treinta y cinco jóvenes protagonizarán esta noche, desde las 21:00 horas, la gala de elección de la reina de las Fiestas de Mayo que se celebrará en la plaza de la Candelaria y que cuenta con la dirección artística de Paula Álvarez y la producción de Yeray Piñero, con un escenario diseñado por el ilustrador Nareme Melián.

Espectáculo y actuaciones

Con coreografía montada por Fran Romero, el espectáculo se prevé que tenga una duración de poco más de una hora y media. Entre las actuaciones, destaca la intervención de la cantante Pasión Vega, así como la intérprete candelariera Anaé, que estará arropada por el grupo Añate. El espectáculo presentado por Elvis Sanfiel contará también con las actuaciones de Claudia Álamo, Beatriz Alonso, Chago Melián, Nancy Toro, Luz Yamelín, Tony Romero y la banda dirigida por Victor Estárico.Cabe recordar que la entrada a este espectáculo es gratuita.

Cabe recordar que mañana se celebra la elección de la romera mayor y el domingo, la del romero y la romera infantil.

Las mesas del baile, agotadas en 20 minutos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife volvió a vivir un auténtico colapso digital ayer: las 720 mesas disponibles para el Baile de Magos que se celebrará el sábado 2 de mayo se agotaron en apenas 20 minutos desde la apertura de reservas este 23 de abril a las 9:00 horas.

La altísima demanda fue evidente incluso antes de arrancar el proceso, ya que media hora antes ya existía una cola virtual masiva para intentar conseguir una de las mesas, cada una con capacidad para diez personas.

Las reservas, que este año se realizaron exclusivamente de forma telemática a través de la web de Fiestas, tenían un coste de 15 euros por mesa y un límite de dos por persona. Aun así, la respuesta ciudadana volvió a superar todas las previsiones.

El alcalde José Manuel Bermúdez destacó que la rapidez en agotar las mesas refleja el «enorme interés» que genera esta cita clave de las Fiestas de Mayo, mientras que el concejal Javier Caraballero subrayó que el evento «goza de muy buena salud» año tras año.