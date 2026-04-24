Las Casas de la Juventud de Santa Cruz de Tenerife trasnochan para que los estudiantes aprueben sus exámenes

Las dos Casa de la Juventud con las que cuenta el municipio de Santa Cruz de Tenerife ‘trasnocharán’ para que los estudiantes puedan aprobar los exámenes de la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad). El Ayuntamiento chicharrero anuncia que la Casa Lázaro Siliuto, situada en El Toscal, y la Casa Mascareño, ubicada en el barrio de La Salud, ampliarán su horario de apertura hasta las 23:00 horas, con el objetivo de facilitar más tiempo y mejores condiciones para el estudio.

Esta medida estará en vigor entre el 15 de mayo y el 5 de junio, coincidiendo con las semanas previas a la celebración de las pruebas, informa el alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez. «La iniciativa responde a la creciente demanda de los jóvenes que utilizan estos espacios como puntos de encuentro académico durante un periodo de especial exigencia», agrega.

José Manuel Bermúdez destaca que desde el Consistorio chicharrero, a través del área de Juventud y Educación, se sigue trabajando para ofrecer recursos útiles y espacios seguros que favorezcan la igualdad de oportunidades y el rendimiento educativo.

Servicio de vigilancia

Por su parte, la concejala responsable de la citada área, la nacionalista Charín González, informa de que se habilitará un servicio de vigilancia específico para garantizar el correcto funcionamiento de estos espacios públicos.

La Casa de la Juventud Mascareño extenderá su horario de lunes a domingo, «ofreciendo así una cobertura continua durante toda la semana, lo que supone una acción novedosa en este espacio municipal». Por su parte, la Casa de la Juventud Lázaro Siliuto lo hará de lunes a viernes, según lo detalla la edil nacionalista.

«A través de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife refuerza su compromiso con la juventud del municipio, facilitando espacios públicos accesibles, funcionales y adaptados a sus necesidades académicas, especialmente en momentos determinantes como la preparación de la EBAU», manifiesta la concejala de Educación y Juventud.

Añade que con esta acción se persigue adaptar el funcionamiento de las Casas de la Juventud a las rutinas de estudio del alumnado, ampliando el uso de estas instalaciones en horario nocturno para facilitar la concentración y el aprovechamiento del tiempo.