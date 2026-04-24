Avalancha de opositores en Santa Cruz de Tenerife: 3.000 aspirantes para solo 25 plazas de subalternos, administrativos y técnicos

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife ha recibido este viernes, 24 de abril, una avalancha de opositores para distintas plazas convocadas por el Ayuntamiento chicharrero. Un total de 3.000 personas han realizado los exámenes para solo 25 plazas de funcionarios. En concreto, se trata de 5 plazas de subalternos, a las que aspiran 600 ciudadanos; 14 de técnicos de administración general, que intentan conseguir 400 personas; y seis de administrativos, para las que se presentan 2.000 aspirantes.

La concejala de Recursos Humanos en el Consistorio chicharrero, la nacionalista Purificación Dávila, destaca el éxito que han tenido estas oposiciones y señala que el Ayuntamiento seguirá convocando plazas este año. En este sentido, en las últimas semanas se han publicado en los boletines correspondientes los procedimientos para nuevas oposiciones. Con éstas, la Corporación local de Santa Cruz de Tenerife busca economistas, capataces y oficiales de mantenimiento.

El pasado 8 de abril se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la apertura del plazo de presentación de solicitudes para tres plazas de economista, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre. Dicho plazo es de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOE, por lo que éste expirará el 8 de mayo. Los interesados deben poseer el título académico de Licenciado en Economía o en Administración o Dirección de Empresas o del título de Grado correspondiente. Tendrán que abonar la tasa de examen correspondiente, que en este caso asciende a 25,50 euros. Los aspirantes tendrán que realizar tres exámenes, uno práctico, otro tipo test y el tercero, de desarrollo. Para ello, se tendrán que estudiar un total de 90 temas.

Las solicitudes de participación deberán presentarse en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Dicho impreso podrá obtenerse a través de internet,consultando la sede electrónica del Consistorio (https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/publicaciones/empleo-publico).

El 20 de abril, se publicaron en el Boletín Oficial de la Provncia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife las bases específicas que regirán la convocatoria de las oposiciones para dos plazas de capataz, por el turno de promoción interna y mediante el sistema de concurso-oposición. El plazo para presentar las solicitudes también es de 20 días hábiles. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deben estar contratados por el Ayuntamiento como personal laboral fijo y poseer el título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente. La tasa de examen asciende a 8,67 euros. Los interesados deberán realizar dos pruebas, una tipo test y otra con ejercicios prácticos. Para ello, se tendrán que estudiar diez temas.

Y este viernes, 24 de abril, se han publicado en el BOP las bases específica que regirán la convocatoria de las oposiciones para cinco plazas de oficial de segunda de mantenimiento, por el turno de promoción interna y mediante el sistema de concurso oposición. Los interesados deben formar parte de la plantilla del Ayuntamiento como personal laboral y tener una antigüedad de, al meos, dos años de servicio activo, así como contra con el certificado de escolaridad o titulación equivalente. El plazo para presentar las solicitudes también será de 20 días hábiles y la tasa del examen, de 8,67 euros. Los aspirantes deben realizar dos pruebas, una tipo test y otra con ejercicios prácticos. Para ello, se tendrán que estudiar cinco temas.

Las solicitudes, tanto para las plazas de capataz como de oficial de segunda, deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la Sede Administrativa La Granja, o en el Registro de las Oficinas de Atención e Información Ciudadana (Salud- La Salle, San Andrés, La Salud, Ofra, El Sobradillo Añaza). Los impresos pueden obtenerse a través de Internet consultando la sede electrónica del Consistorio chicharrero (https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/publicaciones/empleo-publico).