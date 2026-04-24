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Baile de magos de Santa Cruz de Tenerife: estas son todas las actuaciones

La cita será el sábado, 2 de mayo, y será imprescindible ir ataviados con la vestimenta tradicional

Una edición anterior de un baile de magos de Santa Cruz de Tenerife.

Una edición anterior de un baile de magos de Santa Cruz de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Y. R.

Santa Cruz de Tenerife

Cada vez queda menos para la gran cita de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife: el baile de magos. Será el próximo sábado, 2 de mayo, cuando podamos disfrutar de este tradicional evento en la capital chicharrera. Una cita en la que los vecinos, familias y amigos se reencuentran para disfrutar de una noche marcada por la cultura y la gastronomía canaria.

Lo principal, como en cada edición, es ir ataviados con la vestimenta típica para poder acceder al recinto, ubicado en los alrededores de la Iglesia de la Concepción, donde habrá controles de accesos. Si se ha podido reservar mesa, el siguiente paso es preparar la comida para disfrutar en buena compañía de una de las noches más populares de la capital. Y, por último, pero no menos importante, bailar y cantar con todos los grupos que actuarán en dicha jornada, ya sea de música tradicional o las orquestas que ponen la banda sonora de todas las fiestas isleñas.

Y por si este punto te interesa, te dejamos todas las actuaciones, con sus horarios, de los grupos que actuarán en el baile de magos de Santa Cruz:

Baile de magos de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife

Baile de magos de Santa Cruz de Tenerife, en una edición anterior. / El Día

Actuaciones programadas

Parrandas

  • 22:00 horas. Parranda Las Siembras
  • 22:45 horas. A.F Jariguo
  • 23:30 horas. Los Campitos
  • 00:15 horas. Achi Anaga
  • 01:00 horas. Peña Del Lunes
  • 01:45 horas. Nijota

Baile de Taifa en la Plaza de Europa

  • 22:00 horas. Alcorán
  • 22:40 horas. Aceviños
  • 23:20 horas. Farutes del Atlántico
  • 00:00 horas. A.F Idayra

Verbena popular en el Puente de El Cabo

  • 00:00 a 01:30 horas. Orquesta Tropin
  • 01:30 a 02:00 horas. Pepe Benavente
  • 02:00 a 04:00 horas. Sonora Olympia

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Una amplia programación, y para todos los gustos, que te invitará a disfrutar de la noche al más puro estilo canario.

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