Las Teresitas acogerá la I Carrera Sénior de Canarias con más de 200 mayores en una jornada de envejecimiento activo

La playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, acogerá el próximo miércoles 29 de abril, la I Carrera Sénior. Esta iniciativa del Gobierno de Canarias pretende poner el foco en la actividad física, la convivencia y el envejecimiento activo entre personas mayores. La propuesta reunirá a más de dos centenares de participantes en una jornada de carácter abierto y participativo, pensada más como un encuentro de promoción de hábitos saludables que como una competición deportiva al uso.

La I Carrera Sénior tendrá un formato accesible. El recorrido será de un kilómetro, dentro de un circuito habilitado por la organización. El programa previsto incluye la entrega de dorsales entre las 9:00 y las 10:00 horas junto al puesto de Cruz Roja de Las Teresitas, además de un calentamiento a las 10:30 horas y la salida a las 11:00 horas. La jornada terminará con una actuación musical, en línea con el enfoque social y comunitario del encuentro.

Más allá del recorrido, el sentido del evento está en el mensaje institucional que lo acompaña: promover una imagen activa de la vejez y ofrecer espacios de socialización para combatir el aislamiento. El propio plan Maresía, en el que se integra esta carrera, agrupa programas y proyectos orientados a fomentar el envejecimiento activo, saludable y con derechos, así como la participación social y la prevención de la soledad no deseada entre las personas mayores en Canarias.