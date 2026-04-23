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Las Teresitas acogerá la I Carrera Sénior de Canarias con más de 200 mayores en una jornada de envejecimiento activo

La playa de Santa Cruz de Tenerife reunirá el 29 de abril a personas mayores en una prueba participativa de un kilómetro impulsada por el Gobierno de Canarias dentro del plan Maresía, centrado en la actividad física, la participación social y la lucha contra la soledad no deseada

Varias personas pasean por la orilla de las playas de Las Teresitas

Varias personas pasean por la orilla de las playas de Las Teresitas / Andrés Gutiérrez

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

La playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, acogerá el próximo miércoles 29 de abril, la I Carrera Sénior. Esta iniciativa del Gobierno de Canarias pretende poner el foco en la actividad física, la convivencia y el envejecimiento activo entre personas mayores. La propuesta reunirá a más de dos centenares de participantes en una jornada de carácter abierto y participativo, pensada más como un encuentro de promoción de hábitos saludables que como una competición deportiva al uso.

La I Carrera Sénior tendrá un formato accesible. El recorrido será de un kilómetro, dentro de un circuito habilitado por la organización. El programa previsto incluye la entrega de dorsales entre las 9:00 y las 10:00 horas junto al puesto de Cruz Roja de Las Teresitas, además de un calentamiento a las 10:30 horas y la salida a las 11:00 horas. La jornada terminará con una actuación musical, en línea con el enfoque social y comunitario del encuentro.

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Más allá del recorrido, el sentido del evento está en el mensaje institucional que lo acompaña: promover una imagen activa de la vejez y ofrecer espacios de socialización para combatir el aislamiento. El propio plan Maresía, en el que se integra esta carrera, agrupa programas y proyectos orientados a fomentar el envejecimiento activo, saludable y con derechos, así como la participación social y la prevención de la soledad no deseada entre las personas mayores en Canarias.

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