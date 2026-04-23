García Muñoz, nuevo jefe de Policía en Andalucía Occidental tras su paso por Santa Cruz de Tenerife
Canarias pierde a uno de sus principales mandos policiales tras su traslado a la Península
El Ministerio del Interior ha acordado una renovación en varias jefaturas superiores de la Policía Nacional que afecta directamente a Canarias. El hasta ahora jefe de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Jesús María García Muñoz, ha sido designado nuevo jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, lo que supone su salida del archipiélago tras su reciente etapa al frente de la seguridad en la provincia tinerfeña.
Una trayectoria consolidada en la Policía Nacional
García Muñoz, comisario principal con una amplia experiencia, había asumido en 2025 la jefatura en Santa Cruz de Tenerife tras su paso por la Embajada de España en Alemania como consejero de Interior. A lo largo de su carrera ha desempeñado funciones clave en áreas como Seguridad Ciudadana, Extranjería y Fronteras y el Servicio de Medios Aéreos, donde incluso ejerció como piloto de helicópteros.
Relevo pendiente en Canarias
Este movimiento se enmarca en una reestructuración más amplia impulsada por el Ministerio del Interior, que también ha nombrado nuevos responsables en otras comunidades. Por el momento, no se ha anunciado quién ocupará su puesto en Santa Cruz de Tenerife, lo que abre una nueva etapa en la cúpula policial en las islas.
El comisario, licenciado en Geografía e Historia, ingresó en la Policía Nacional en 1987 y alcanzó el rango de comisario principal en 2020, consolidando una carrera marcada por responsabilidades tanto operativas como de gestión dentro y fuera de España.
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