Crece casi un 12% el número de cruceristas que llegan a Santa Cruz de Tenerife

El Puerto chicharrero cierra el primer trimestre del año con un incremento en los tráficos estratégicos como pasajeros, mercancías, cruceros y avituallamientos, con un total de 937.295 pasajeros y más de 3,1 millones de toneladas de tráfico total.

Así lo destaca la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que detalla que el número de pasajeros aumentó un 4,45%, lo que se traduce en 39.952 visitantes más que en 2025. Resalta que, en concreto, el número de cruceristas que llegó a la ciudad entre enero y marzo asciende a 559.493, es decir, 59.454 más que en el ejercicio anterior, lo que supone un crecimiento del 11,89%. El tráfico total de cruceros aumentó un 6,83%, con 172 escalas registradas.

En lo referente al movimiento de mercancías, y según informa Puertos de Tenerife, despunta el avituallamiento de combustible, que arrojó un positivo del 49,55% con 226.979 toneladas suministradas a un total de 922 buques, 134 más que en 2025.

Durante el mes de marzo, los graneles líquidos experimentaron un "notable crecimiento" del 27,74%, alcanzando las 335.434 toneladas, así como los graneles sólidos, que se incrementaron en un 1,78% respecto al año pasado, con 42.968 toneladas transportadas, apunta la Autoridad Portuaria.

También aumentó en un 7,20% el número de escalas de buques mercantes, con un total de 2.188 unidades, de las cuales 762 corresponden al mes de marzo.

"Estos resultados reafirman la evolución positiva del puerto y su peso en la actividad económica y comercial del archipiélago", manifiesta la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.