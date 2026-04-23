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Crece casi un 12% el número de cruceristas que llegan a Santa Cruz de Tenerife

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife destaca que el Puerto chicharrero ha cerrado el primer trimestre del año con un incremento en tráficos estratégicos

Un crucero en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, archivo.

Un crucero en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, archivo. / EL DÍA

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

El Puerto chicharrero cierra el primer trimestre del año con un incremento en los tráficos estratégicos como pasajeros, mercancías, cruceros y avituallamientos, con un total de 937.295 pasajeros y más de 3,1 millones de toneladas de tráfico total.

Así lo destaca la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que detalla que el número de pasajeros aumentó un 4,45%, lo que se traduce en 39.952 visitantes más que en 2025. Resalta que, en concreto, el número de cruceristas que llegó a la ciudad entre enero y marzo asciende a 559.493, es decir, 59.454 más que en el ejercicio anterior, lo que supone un crecimiento del 11,89%. El tráfico total de cruceros aumentó un 6,83%, con 172 escalas registradas.

En lo referente al movimiento de mercancías, y según informa Puertos de Tenerife, despunta el avituallamiento de combustible, que arrojó un positivo del 49,55% con 226.979 toneladas suministradas a un total de 922 buques, 134 más que en 2025.

Durante el mes de marzo, los graneles líquidos experimentaron un "notable crecimiento" del 27,74%, alcanzando las 335.434 toneladas, así como los graneles sólidos, que se incrementaron en un 1,78% respecto al año pasado, con 42.968 toneladas transportadas, apunta la Autoridad Portuaria.

También aumentó en un 7,20% el número de escalas de buques mercantes, con un total de 2.188 unidades, de las cuales 762 corresponden al mes de marzo.

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"Estos resultados reafirman la evolución positiva del puerto y su peso en la actividad económica y comercial del archipiélago", manifiesta la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

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