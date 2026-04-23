Un buque militar estadounidense con capacidad para 15 tanques de guerra, en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife acoge, en la Dársena de Los Llanos, frente a la rotonda de Hacienda, un buque militar americano con capacidad para 15 tanques de guerra. Se trata del barco de operaciones Major General Charles P. Gross, con bandera de Estados Unidos, diseñado para el transporte de vehículos y para proporcionar apoyo logístico.

Este barco militar arribó al Puerto chicharrero el pasado 18 de abril y está previsto que parta el próximo 3 de mayo sobre las diez de la mañana. Según lo confirma el astillero Tenerife Shipyards, durante este periodo el buque se someterá a labores de mantenimiento. Sobre el país de origen y sobre su destino, ni la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, ni el consignatario, Alfaship Shipping Agency, ni el astillero pueden proporcionar información al respecto.

Fue construido en el astillero de Hatlerr Marino VT, en Pascagoulao (Misisippi)), en el año 1991 y adquirido por el Ejército de Estados Unidos.Tiene una eslora de 83 metros y 18 de manga, así como 4.000 toneladas de registro bruto. El Major General Charles P. Gross cuenta con rampas de proa y popa, y con la capacidad de varar por sí solo. Esto le permite descargar 900 toneladas de vehículos y carga en la costa con tan solo 1,2 metros de profundidad.

Un buque militar americano, en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. / María Pisaca

La cubierta del barco está diseñada para manejar cualquier vehículo del inventario del ejército de los Estados Unidos y puede transportar hasta 15 tanques de batalla y 82 contenedores. Su tripulación suele estar formada por ocho oficiales y 23 alistados.

No es la primera vez que visita el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, pues ya en 2024 pasó por la instalación chicharrera para someterse a labores de reparación naval, también por parte del astillero Tenerife Shipyards.

Compartiendo espacio en la Dársena de Los Llanos con este buque militar americano también se encuentra el crucero Douglas Mawson, que arribó este jueves, 23 de abril, y que partirá el sábado 25 a las seis de la tarde. Este barco, con bandera de Bahamas, tiene una eslora de 104 metros y una manga de 18 metros. Llegó al Puerto de Santa Cruz de Tenerife procede del de Ushuaia (Argentina) y partirá rumbo a Las Palmas de Gran Canaria.

Se trata de un nuevo barco de expedición que fue bautizado en 2025 para navegar a regiones polares como la Antártida. Tiene capacidad para acoger entre 130 y 154 pasajeros. También ofrece itinerarios inmersivos de 9 a 23 días con enfoque científico. Dispone de ocho cubiertas, salones con vistas panorámicas, centro científico y teatro de conferencias.