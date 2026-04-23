Baile de magos de Santa Cruz de Tenerife: guía para disfrutar de las tradiciones de la mano de la sostenibilidad

El baile de magos de Santa Cruz de Tenerife es uno de los actos más multitudinarios de las Fiestas de Mayo. Prueba de ello es que las entradas para reservar una mesa para dicha cita se han agotado este jueves en apenas 20 minutos.

Y como una importante cita que es, marcada en el calendario de chicharreros y visitantes, es necesario adecuarse a los tiempos y no solo cumplir con el decálogo de vestimenta, sino también de sostenibilidad, para que, entre todos, la fiesta perdure año tras año sin perder su identidad.

Es el propio Ayuntamiento el que invita a los asistentes a cumplir con una serie de recomendaciones/obligaciones para disfrutar del baile de magos.

Vestimenta obligatoria

El baile de magos de Santa Cruz de Tenerife se celebrará el próximo sábado, 2 de mayo, en los alrededores de la Iglesia de la Concepción, y como debería de ser en todos los bailes de magos, si hay algo que es estrictamente obligatorio es asistir con la vestimenta tradicional. De hecho, en este caso hay controles de acceso, por lo que todo asistente que no vaya adecuadamente ataviado tendrá prohibida su entrada.

Una edición anterior del baile de magos de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife. / Arturo Jiménez.

Fuego, solo en zonas acotadas

Otro de los requerimientos para esta tradicional cita es que queda prohibido hacer fuego fuera de la zona designada como área acotada. De esta manera, en la zona de Bravo Murillo, con mesas numeradas en el plano de la 484 a la 602, se podrá disponer de hornillos camping-gas para calentar los alimentos. Se permite, sólo en esta zona, el uso hornillos, camping gas o cualquier otro elemento que funcione con bombonas de butano cuyas cargas de gas no superen los 6 kilos.

Pero queda prohibid el uso de otros tipos de fuego como barbacoas de carbón, leña, electricidad o similar.

Baile de magos de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife, archivo. / El Día

Sostenibilidad

Desde hace algunos años, además, el baile de magos capitalino pretende aunar tradición con sostenibilidad. Por ello, el Ayuntamiento recomienda seguir el catálogo 'Tradición y sostenibilidad van de la mano'. En concreto, los 'mandamientos' de esta guía son: