Las 720 mesas para el Baile de Magos de Santa Cruz de Tenerife vuelan y se agotan en veinte minutos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a vivir un auténtico colapso digital: las 720 mesas disponibles para el Baile de Magos 2026 se agotaron en apenas 20 minutos desde la apertura de reservas este 23 de abril a las 9:00 horas.

La altísima demanda fue evidente incluso antes de arrancar el proceso, ya que media hora antes ya existía una cola virtual masiva para intentar conseguir una de las mesas, cada una con capacidad para diez personas.

Baile de magos de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife / Rafael Arturo Jiménez Rivero / ELD

Colas virtuales y lleno total en tiempo récord

Las reservas, que este año se realizaron exclusivamente de forma telemática a través de la web de Fiestas, tenían un coste de 15 euros por mesa y un límite de dos por persona. Aun así, la respuesta ciudadana volvió a superar todas las previsiones.

El alcalde José Manuel Bermúdez destacó que la rapidez en agotar las mesas refleja el “enorme interés” que genera esta cita clave de las Fiestas de Mayo, mientras que el concejal Javier Caraballero subrayó que el evento “goza de muy buena salud” año tras año.

Santa Cruz se prepara para su gran noche tradicional

El Baile de Magos se celebrará el próximo 2 de mayo desde las 21:00 horas en el entorno de calle La Noria y zonas aledañas como Bravo Murillo, Plaza de Europa o la Iglesia de la Concepción, además de las calles Candelaria y Santo Domingo.

El acceso será gratuito, pero condicionado al uso del traje típico canario, requisito imprescindible para entrar al recinto.

La programación arrancará con ambiente festivo desde la noche, con bailes de taifa a partir de las 22:00 horas en escenarios como Plaza de Europa y Campo Castro, mientras que el Charco de la Casona acogerá una verbena tradicional desde la medianoche.

Con todas las mesas ya reservadas, Santa Cruz se prepara para una de las noches más esperadas del calendario festivo, marcada por la tradición, la música y la identidad canaria.