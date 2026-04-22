Vecinos de El Perequén exigen al Ayuntamiento de Santa Cruz el rescate inmediato del párking de la plaza de España

La Asociación de Vecinos Urban Zona Centro El Perequén exige al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el rescate inmediato del párking de la plaza de España, después de hacer constar su hartazgo por «el día de la marmota» en el que parecen instalados los gestores municipales, en opinión del colectivo vecinal.

Críticas al gobierno municipal

La asociación recuerda que cada pocos meses el alcalde o alguno de los concejales del equipo de gobierno «sale en los medios de comunicación reiterando lo mismo: vamos a recuperar el párking para lo público», y lo enmarca en el cuarto anuncio que hizo días atrás el gobierno local, en este caso la edil de Viviendas Municipales, Belén Mesa, quien dirige la entidad que se encargaría de la gestión del aparcamiento.

La portavoz de la asociación vecinal El Perequén, Silvia Barrera, lamenta el silencio administrativo, prórrogas y nuevas promesas incumplidas «y que han entrado en bucle».

Relato de incumplimientos

El colectivo se detiene en armar un relato de anuncios incumplidos, en su opinión, desde noviembre de 2023, cuando el alcalde, José Manuel Bermúdez, anunció que tras la finalización de la concesión en enero de 2025 el aparcamiento subterráneo sería totalmente público y gestionado por Viviendas Municipales, para luego en diciembre de 2024, a un mes de vencerse el plazo, el ayuntamiento reconocer que no estaba preparado para el rescate y otorgó una prórroga de un año.

O en febrero pasado, cuando el concejal Carlos Tarife aplazó la recuperación del aparcamiento hasta finales de 2026, hasta que días atrás la concejala de Viviendas Municipales aplazó el compromiso al 1 de julio como nueva fecha límite.

Malestar vecinal por las tarifas

«Mientras tanto, los ciudadanos seguimos pagando tarifas que nadie entiende, porque la fórmula de revisión anual es un galimatías que el propio ayuntamiento no se molesta en explicar con claridad», lamenta la portavoz de El Perequén.