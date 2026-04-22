El Estado somete a información pública la declaración del Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife como Lugar de Memoria Democrática

El Gobierno de España somete a información pública la declaración del Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife como Lugar de Memoria Democrática. Los interesados tendrán un plazo de 20 días, contados a partir de este jueves, 24 de abril, para consultar el expediente en la página web del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y presentar las alegaciones que consideren oportunas, según se indica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles, 22 de abril.

La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática recuerda que el expediente de declaración se incoó en enero y que el Templo Masónico de Santa Cruz, único en España, ya ha sido anotado, preventivamente, en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática. Dicha declaración se tramita por la persecución que sufrieron los masones por parte del régimen franquista.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha destacado la importancia y relevancia de esta declaración, indicando que en Canarias solo se ha incoado para dos inmuebles: el Centro Agrícola de Tefía, en Fuerteventura, que se utilizó como centro de reclusión de personas homosexuales, y el Templo Masónico de Tenerife, el único que sobrevivió a la dictadura.

"Por haberse desarrollado en el Templo Masónico de Santa Cruz, situado en la calle San Lucas, hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos, resulta oportuno honrar a las víctimas pertenecientes a la masonería, así como a todas las víctimas canarias del golpe militar de 1936 y la posterior represión de la dictadura franquista", se señala en la resolución con la que se incoó el expediente de declaración, en enero.

El Templo Masónico de Santa Cruz, un edificio con más de 120 años de historia y levantado por la Logia Añaza, es el único en España que se salvó de la dictadura franquista, "por su indudable belleza". Este inmueble fue sede del pensamiento intelectual, republicano y progresista. A principios del siglo XX, en él se creó una escuela laica que impartía clases gratuitas a adultos, y acogió conferencias y otras actividades de educación no reglada, así como la impresión de un periódico en el que se difundían valores de progreso. El Templo Masónico volvió a abrir sus puertas en octubre del año pasado tras una compleja obra de restauración, impulsada por el Ayuntamiento chicharrero y financiada por el Estado.

La dictadura lanzó un mensaje falso sobre los masones y los templos, asegurando que se realizaban ritos satánicos, y los masones fueron duramente perseguidos, ha indicado el ministro. Añade que el inmueble fue ocupado, desnaturalizado y convertido en un lugar de propaganda, represión, interrogatorios y tortura.

El 15 de septiembre de 1936, en el primer decreto contra la masonería dictado por el general Franco, este inmueble fue incautado y cedido a la Falange. Posteriormente, el ejército lo utilizó como farmacia militar, como óptica para los soldados, y cómo área de acuartelamiento y oficinas. Fueron estos usos lo que evitó que el Templo Masónico de Santa Cruz fuera derribado. Cerró sus puertas en 1990.

Por otro lado, y tras la firma el 9 de enero de un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno central, ambas administraciones continúan trabajando para recuperar, para el Templo Masónico chicharrero, los elementos de la masonería canaria, fondos documentales y bienes, que fueron sustraídos del histórico edificio por el franquismo y que, actualmente, se encuentran en el Archivo de Salamanca.