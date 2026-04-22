El sindicato policial CSIF impugna el listado definitivo de los "policías de negro" de Santa Cruz de Tenerife

El sindicato de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife CSIF ha impugnado el listado definitivo "actualizado" de los agentes seleccionados para recuperar la Unipol (Unidad de Intervención), los conocidos como 'policías de negro'. Se trata del segundo recurso potestativo de reposición que interpone este sindicato contra el procedimiento que está llevando a cabo el Ayuntamiento chicharrero para que esta unidad específica regrese a las calles, la cual se dedicará, principalmente, a reforzar la seguridad en los barrios.

En el primer recurso, el CSIF denunció el sistema de selección elegido por el Consistorio para esta unidad de élite, con voluntarios y valorando sobre todo la antigüedad de los efectivos. Y en este segundo, impugna el listado definitivo de los agentes elegidos, solicitando que también se realicen pruebas de aptitud específicas y adecuadas a la naturaleza de la Unipol, principalmente, físicas y de destreza.

Dicho listado está formado por una treintena de policías, entre los que sólo hay una mujer, y por cinco mandos. Los seleccionados proceden de diferentes grupos de seguridad ciudadana, tráfico y atestados. Asimismo, se ha formado una lista de reserva con siete agentes de los grupos de seguridad ciudadana. Entre los funcionarios excluidos, hay tres que pertenecen a la unidad de Protección de Autoridades.

En concreto, con este segundo recurso, dicho sindicato impugna la orden de servicio de la jefatura de la Policía Local de fecha 16 de abril, por la que se publica el "listado definitivo actualizado de funcionarios seleccionados para la Unipol", acto que culmina el procedimiento de provisión de destinos en la Unidad de Intervención. Para el CSIF, la asignación de hasta seis puntos sobre un total de 10 a la antigüedad desnaturaliza la propia esencia del concurso de méritos, "transformándolo en un sistema en un sistema encubierto de promoción por antigüedad, que no garantiza la selección de los aspirantes más idóneos y capacitados".

El alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), dictó una instrucción a finales de marzo para recuperar esta unidad especial de la Policía Local, con el objetivo de "reforzar la seguridad en los barrios". En esta instrucción, el regidor ordenó al área de Seguridad que diese, de forma inmediata, todos los pasos necesarios para que la Unipol vuelva a estar operativa antes del verano.