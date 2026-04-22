Santa Cruz abre la reserva online de mesas para el Baile de Magos 2026: fecha, precio y cómo conseguirlas
El Ayuntamiento activa el 23 de abril a las 9:00 horas la venta digital de 720 mesas para el evento del 2 de mayo en la calle La Noria
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abre este jueves 23 de abril de 2026, a partir de las 9:00 horas, la reserva online de mesas y sillas para el Baile de Magos, uno de los actos más multitudinarios de las fiestas en la capital tinerfeña.
El evento se celebrará el próximo sábado 2 de mayo desde las 21:00 horas en el entorno de la calle La Noria, donde se habilitarán un total de 720 mesas con 10 sillas cada una.
Cómo reservar mesa para el Baile de Magos en Santa Cruz
Las reservas deberán realizarse exclusivamente a través de la web oficial de Fiestas, ya que este año no habrá venta presencial. Cada mesa tendrá un coste de 15 euros más gastos de gestión, y el pago se realizará únicamente mediante tarjeta bancaria.
Cada persona podrá reservar un máximo de dos mesas, en una convocatoria que suele agotar plazas en pocas horas debido a la alta demanda.
Tradición, folclore y acceso con traje típico
El Baile de Magos se desarrollará en un amplio perímetro que incluye calles como Antonio Domínguez Alfonso, Nifú-Nifá, Bravo Murillo o plazas como Europa y la Iglesia de la Concepción, además de sumar nuevamente la calle Candelaria y Santo Domingo.
El acceso al recinto será gratuito, pero estará condicionado al uso del traje tradicional canario, que será verificado en los puntos de control habilitados.
La noche contará con bailes de taifa desde las 22:00 horas en escenarios como la Plaza de Europa o Campo Castro, mientras que la zona del Charco de la Casona acogerá una verbena popular desde la medianoche.
Desde el consistorio, el alcalde José Manuel Bermúdez ha destacado la importancia del evento como una de las citas más concurridas, mientras que el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, ha subrayado su valor para reforzar la identidad cultural y las tradiciones canarias.
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