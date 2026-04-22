El Puerto de Santa Cruz de Tenerife suspende el polémico derribo del silo de grano

El antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife se salva, de momento. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha reculado ante la presión del Ministerio de Cultura, del Gobierno de Canarias, del Cabildo y del Colegio Oficial de Arquitectos (COA) para evitar su demolición. El Consejo de Administración del Puerto chicharrero ha acordado este miércoles, 22 de abril, en una sesión extraordinaria, suspender el procedimiento de ejecución del derribo, para la que ya se había elegido a una empresa, y encargar un estudio sobre su estado y valores patrimoniales. Además, el Ministerio de Cultura anuncia la incoación del expediente de protección del silo como Bien de Interés Cultural

Finalmente, las advertencias y las peticiones realizadas por las distintas administraciones, así como por el Colegio Oficial de Arquitectos, han conseguido que el silo de Santa Cruz, el único de este tipo que existe en todo el país, se quede. A la Autoridad Portuaria no le ha quedado otro remedio que rendirse y cesar, de momento, en su empeño de derribar este inmueble, situado junto a la autovía de San Andrés, para conseguir más terreno libre para el Puerto chicharrero.

Esta polémica batalla comenzó el pasado 15 de octubre, después de que El DÍA adelantara en exclusiva la intención de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife de derribar el antiguo silo de grano. El Puerto sacó a licitación las obras de demolición, por un importe de 1,5 millones de euros y un plazo de ejecución de siete meses, alegando que se trata de una construcción obsoleta cuya estructura se encuentra "extremadamente deteriorada", para la que no existe posibilidad alguna de recuperar el uso de almacenamiento de grano ni de albergar cualquier otro uso.

Un mes más tarde, el Colegio Oficial de Arquitectos (COA) se reunió con este organismo estatal para intentar salvar el inmueble. La Autoridad Portuaria se comprometió a suspender la demolición si el COA encontraba en un plazo de seis meses un concesionario interesado en el edificio. Sin embargo, a punto de cumplirse el plazo, el COA acusó a Puertos de Tenerife de bloquear la recuperación del silo, indicando que había impedido el acceso al silo para comprobar su estado ante una posible propuesta, la del delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, Manuel Martínez, que planteó la posibilidad de convertirlo en una incubadora tecnológica.

Comenzaron las primeras reacciones de las diferentes administraciones. El Gobierno de Canarias solicitó al Ministerio de Cultura que frenara el derribo de manera urgente y pidió al Puerto que le abriera las puertas del silo para comprobar si realmente se encuentra en estado de ruina, así como para valorar posibles soluciones. El Ayuntamiento de Santa Cruz, cuyo Catálogo de Bienes recomienda a la Autoridad Portuaria proteger el inmueble, planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo entre todas las administraciones. El Cabildo de Tenerife exigió a la Autoridad Portuaria la elaboración de un informe sobre los valores patrimoniales del silo, pero ante el silencio del Puerto, amenazó con acudir a los tribunales para pedir una medida cautelarísima que frene la demolición.

Por su parte, el Ministerio de Cultura remitió un escrito a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife defendiendo la preservación de este edificio de 34 metros de altura por sus "importantes valores patrimoniales" e instando al Puerto a protegerlo, por tratarse del único silo de estas características que queda en España. Pero a pesar de todas estas advertencias y peticiones, el procedimiento de licitación convocado por la Autoridad Portuaria seguía adelante y ésta se mantenía en silencio. Tal y como lo adelantó también este periódico, la Mesa de Contratación finalizó hace unos días, proponiendo un adjudicatario para ejecutar el derribo, la empresa Hercal Diggers. Fue elegida entre siete propuestas para eliminar el edificio en un plazo de siete meses y por un importe de 990.140 euros, medio millón menos de lo planteado por el organismo estatal en un principio.

Pero, finalmente, el Puerto ha tenido que rendirse ante tanta presión y el antiguo silo de grano se salva. Éste fue construido en los años 60 para el almacenamiento de cereales, ante la escasez, dentro de la política implementada por el régimen franquista a través del Servicio Nacional de Trigo. El edificio dejó de utilizarse hace más de 30 años. Este inmueble pertenece al tipo P, una de las veinte tipologías de silos que se diseñaron en el país. De dicha tipología, específica para zonas portuarias y para garantizar el tránsito de los cereales, sólo se construyeron dos edificaciones, una en el Puerto de Málaga y otra en el de Santa Cruz de Tenerife. La de Málaga fue derribada. Otros silos, de otras tipologías, han sido recuperados para diferentes usos, convirtiéndolos en teatros, centros culturales, museos u oficinas.