Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026: conoce todo el programa de actos

Santa Cruz de Tenerife está ya inmersa en las Fiestas de Mayo, con la lectura este martes del pregón, a cargo de la guionista y actriz Marta González de Vega. A partir de ahora, más de un centenar de iniciativas culturales, artísticas, lúdicas y deportivas se sucederán durante todo el mes para conmemorar las fiestas fundacionales de la ciudad.

Actos como las galas de las elecciones de las reinas y romero infantil, el multitudinario baile de magos o las tradicionales exposiciones de flores y cruces son actos que no pueden faltar en cada edición y que tendrán su cita marcada en el calendario.

Si no te quieres perder ningún acto, aquí tienes todo el programa:

Hasta el 3 de mayo

Exposición 'Los Rastros del Agua'

'Rastros del Agua', de la artista canaria M Lohrum, trata de una propuesta artística que investiga el dibujo desde una perspectiva expandida y performativa, estableciendo un diálogo directo con la historia y la identidad del propio espacio expositivo, la Sala de Los Lavaderos. Del 19 de abril al 3 de Mayo, horario: martes a sábado de 11 a 13 y de 17 a 20 h., domingos y festivos de 11 a 14 h., lunes cerrado.

Hasta el 8 de mayo

Muestra. Mujeres Premios Nobel

Participando de esta celebración, la Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz ha seleccionado entre sus fondos modernos, textos narrativos y poéticos de escritoras que premiadas con el Nobel de Literatura. Los libros podrán retirarse en préstamo con el carné BICA, de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas. Información 922 849 060

Hasta el 10 de mayo

Exposición 'Errata: una sinfonía tipográfica entre risografía y letterpress'

Muestra expositiva procedente de la convocatoria de Proyectos Expositivos en las que se muestran los trabajos resultantes del trabajo artístico de Lars Petter Amundsen y Matthias Beck. Horario: martes a sábado de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00, domingos y festivos de 11:00 a 14:00.

Hasta el 17 de mayo

Conciertos 'Armonía en el Templo'

'Armonías del Templo' ciclo de cinco conciertos temáticos a cargo de la soprano Carmen Acosta y el piano de Javier Laso celebrados en el Templo Masónico de Santa Cruz, un espacio histórico y arquitectónico único en Tenerife. El ciclo combina interpretación musical en vivo con proyecciones explicativas sobre la simbología masónica y la influencia de la masonería en la música y la sociedad de la Viena ilustrada. 12,19 y 26 de abril / 10 y 17 de mayo 2026 de 12 a 13 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Hasta el 31 de mayo

Destacado Día de las Letras Canarias. Alfonso Garcíaramos

El Día de las Letras Canarias 2026 estará dedicado a Alfonso García-Ramos y Fernández del Castillo (Santa Cruz de Tenerife, 1930 – San Cristóbal de la Laguna, 1980), periodista, escritor, profesor y político, que destacó entre las grandes personalidades literarias de la época. Con motivo de esta conmemoración, la Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife ha seleccionado de entre sus fondos modernos, obras del escritor, entre las que se incluyen novelas, relatos y cuentos, además de ensayos sobre el autor, con el propósito de conocer su trabajo y contribuir a la divulgación de su legado literario. Los libros pueden retirarse en préstamo con el carné BICA, de lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas. Información 922 849 060.

Bus de las tradiciones canarias

Ruta patrimonial gratuita en bus turístico para residentes en Tenerife con acciones gastronómicas asociadas. Actividad diaria, hasta el 31 de mayo, todos los días a las 16:00. Las personas residentes en Tenerife que deseen beneficiarse de esta iniciativa deberán retirar su invitación en la parada principal del servicio, situada en la plaza de España, presentando su DNI para acreditar su residencia. Reserva obligatoria para grupos.

Hasta el 10 de junio

Exposición 'Una mirilla al mundo. Auge de la prensa en Tenerife'

Con motivo de la celebración del Día de las Letras Canarias, este año dedicado al periodista y escritor tinerfeño Alfonso García-Ramos, la Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife organiza la exposición Una mirilla al mundo. Auge de la prensa en Tenerife, en la que se expone una selección de publicaciones periódicas de Tenerife de los S. XVIII al XX. El objeto de la exposición es, por un lado, homenajear la figura y el trabajo de Alfonso García-Ramos en todas sus facetas, y por otro destacar el origen, evolución y desarrollo de la prensa en Tenerife desde sus inicios en el s. XVIII, hasta los siglos XIX y XX. Abierta todos los días de 08:00 a 20:00 horas. Visitas guiadas los martes de 11:00 a 12:00 horas. Más información 922 849 060.

Miércoles, 22 de abril

Visita guiada a la biblioteca

Servicio dirigido a familiarizar a los asistentes con los recursos disponibles y fomentar el uso activo de la biblioteca. Se presenta el SBM y en particular la BMC; sus espacios, servicios y colecciones y se hace una demostración de uso. Grupo de alumnos de 2º ESO del IES Alcalde Bernabé Rodríguez.

09:00 h. Biblioteca Municipal Central

Teatro para mayores con Marianexy Yanes y Levis Aliaga

"Aquí estoy". Taller para personas mayores basado en el uso de una serie de recursos diversos como juegos, dinámicas grupales, canciones, movimiento, manualidades, técnicas teatrales, yoga y sobre todo música. A partir de 60 años.

10:30 h. Biblioteca Municipal Central

Taller Pouring Art (Pintura Fluida).

El taller de pintura fluida, Pouring Art, se desarrollará como un espacio creativo y experimental dirigido a jóvenes. Se explicará de forma práctica la técnica del vertido acrílico y la mezcla de colores. Los/as participantes aprenderán a preparar las pinturas y a controlar la densidad para lograr distintos efectos visuales. Inscripciones 674 092 379.

18:00 h. Biblioteca Municipal Central

Laboratorio de escritura terapéutica con Elena Hernández

Espacio estable donde las personas participantes trabajan la escritura terapéutica desde una perspectiva cultural, creativa y expresiva. El grupo avanza a lo largo de los meses desarrollando herramientas narrativas, poéticas y autobiográficas, integrando técnicas de introspección suave, lectura comentada y dinámicas de creatividad. Inscripciones 922 849 060.

18:00 h. Biblioteca Municipal Central

Jueves, 23 de abril

Visita guiada a la biblioteca

Servicio dirigido a familiarizar a los asistentes con los recursos disponibles y fomentar el uso activo de la biblioteca. Se presenta el SBM y en particular la BMC; sus espacios, servicios y colecciones y se hace una demostración de uso. Grupo de alumnos del Centro Infantil El Jardín.

09:30 h. Biblioteca Municipal Central

Taller de nanas con Christian Fernández Mirón

Nos juntaremos para compartir un espacio acogedor y un tiempo lento, un cantar bajito. El canto popular, imperfecto y animal, el que abraza y adormece. Compartiremos canciones de cuna de diversas lenguas, épocas y territorios, explorando lo que significan y lo que transmiten. Taller dirigido a cualquier persona interesada, sea cual sea su relación con la voz y el cuidado, sea o no adre. Cantaremos y hablaremos en torno al vínculo ancestral que conecta el canto, la crianza y los cuidados desde la tradición y la contemporaneidad.

16:00 h. Biblioteca Municipal Central

Pregón de las Fiestas de Mayo a cargo de Marta González de Vega, en el reloj de Flores del García Sanabria / María Pisaca

Taller de ilustración: Dibujos que vuelan con Celia Espona

¿Sabías que es posible dibujar pájaros que mueven las alas? En este taller de ilustración dejaremos volar nuestra imaginación y también nuestros dibujos de aves de fauna canaria. Tras elegir una especie de pájaro, cada participante dibujará las alas y el cuerpo por separado utilizando lápices acuarelables. A continuación, recortaremos las piezas y crearemos con ellas una tarjeta pop-up con movimiento. Al abrirla, el pájaro desplegará las alas. El objetivo del taller es fomentar la creatividad, la observación de la naturaleza y entrar en contacto con la magiia pop-up. Para niños y niñas a partir de 8 años. Inscripción 922 849 060.

17:30 h. Biblioteca Municipal Central

Club de lectura Tenerife Noir

Lectura: "Blacksad: un lugar entre las sombras" de Juan Díaz Canales & Juanjo Guarnido. Es el primer álbum de la célebre serie de cómic noir creada por Juan Díaz Canales (guion) y Juanjo Guarnido (dibujo). En una ciudad estadounidense de los años 50, oscura y corrupta, el detective privado John Blacksad, un gato antropomórfico, se ve envuelto en la investigación del asesinato de Natalia Wilford, una actriz con la que mantuvo una relación en el pasado. Lo que comienza como un caso personal pronto se convierte en una compleja red de corrupción, violencia, racismo y ambición, en la que aparecen políticos, mafiosos y figuras del submundo urbano. A través de una atmósfera claramente inspirada en el cine negro, el cómic explora temas como el desencanto, la soledad, el poder y la hipocresía social, apoyándose en un dibujo detallado y expresivo que refuerza el tono sombrío y melancólico de la historia.

18:30 h. Biblioteca Municipal Central

Fallo del premio Ciudad de Santa Cruz de Novela Criminal - Tenerife Noir

El galardón será anunciado por el alcalde presidente de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, junto con el director del Festival Tenerife Noir, Alejandro Martín. El premio reconoce a la mejor novela negrocriminal o policíaca escrita originalmente en español y publicada en España durante el año anterior a la celebración del festival. En la edición de 2026 se valorarán las obras publicadas en 2025. Las novelas final.

19:30 h. Biblioteca Municipal Central. Sala Cilindro

Del 23 al 26 de abril

Fase final Superliga-2 de voleibol femenino

Se trata de la fase de ascenso a la Superliga 1 (Liga IBERDROLA). 23 abril (17:00 a 21:30 h. ); 24 abril (09:30 a 21:30 h.); 25 abril (11:00 a 21:30 h.); 26 abril (09:30 a 14:00 h.). El Club Voleibol Cuesta Piedra se ha clasificado para participar en esta fase de ascenso.

Pabellón Municipal Quico Cabrera

Viernes, 24 de abril

Taller de lactancia

Taller destinado a resolver consultas de las familias que desean lactar y que han encontrado dificultades en el proceso. Inscripción 922 687 261.

12:30 h. Biblioteca José Saramago de Añaza

Urban Quick-Sketch con Carlos Miranda

¡Block y lápiz en mano, únete a este taller de dibujo en vivo! Arrancamos con ejercicios rápidos de dibujo en la Biblioteca Central y continuamos abocetando por las calles del centro histórico de Santa Cruz. Con la participación de un dibujante especial invitado. A partir de 13 años. Inscripción 922 849 060.

17:30 h. Biblioteca Municipal Central

Chiquitines Go Rock con Ana Tovar y Verónica Acosta

En los años 50, el Rock surge como una manifestación de inconformismo, rebeldía, libertad y la defensa de la autenticidad. Sin embargo, mucho antes, cuando nuestros antepasados entonaban melodías bajo las estrellas, ya existían los primeros cantos y relatos. Ahora, en el 2026, hemos decidido combinar cuentos, teatro y música rock de hoy y de antaño para crear un ambiente mágico donde ofrecemos: Fomentar la creatividad y la imaginación Promover la aceptación de la diversidad y el valor a uno mismo Comprensión de emociones: empatía El gusto y placer por la música rock Diversión y libre expresión mientras aprenden Estimular el pensamiento espacial, la sorpresa y la apreciación artística con nuestra escenografía. Para familias con niños y niñas de 3 años en adelante. Inscripción 922 849 060.

17:30 h. Biblioteca Municipal Central

Noria de cuentos: 'Primavera' con Samantha Moreno

"Primavera". La noria gira y es primavera. Todo comienza a moverse: animales que dormían despiertan, el río se llena de aventuras y las palabras comienzan a jugar … así, así, asá. Conoceremos a un pequeño Castor, los colores después del Verde o las Sandalias nuevas de tía Sidonia. Y entre palabras saltarinas quizá aparezca también un Dragón. Súbete a la noria encuentada y deja que las historias empiecen a girar. Una sesión de cuentos para imaginar y escuchar en familia. Para familias con niños y niñas a partir de 6 años. Inscripción 922 609 480/81.

17:30 h. Biblioteca Federico García Lorca de Ofra

Urban Quick-Sketch con Carlos Miranda

Block y lápiz en mano.¡apúntate y dibuja con nosotros en este taller de dibujo en vivo, por las calles de Santa Cruz! Se parte de la sede de la Biblioteca Municipal en el TEA, donde se realizarán unos bocetos iniciales y darán unas pautas a los inscritos. A continuación todos pasearían por las calles de Santa Cruz centro, dibujando la vida en la calle. Mediante la observación directa, el grupo de dibujantes, con tan solo block y lápiz en mano irán parándose en diversas localizaciones, y en unos 15-20 minutos volcarán su talento en el papel. Rincones con encanto, plazas, arquitectura, patrimonio, paseantes y paisaje quedarán fijados en el papel. Hasta volver a la Biblioteca donde pondrán en común lo realizado. Al que se podrán unir los inscritos en el taller; juntos irán cumpliendo hitos, visitando cada localización prevista en el plan. Los paseantes observarán cómo dibujan. Para cualquier persona interesada a partir de 13 años. Inscripción 922 849 060.

17:30 h. Biblioteca Municipal Central

Concierto de Guitarra del alumnado de la Escuela Municipal de Música

Concierto del alumnado de la especialidad de Guitarra en el Auditorio de la Escuela. Concierto para familias.

19:00 h. Auditorio Carmen Rosa Zamora. Escuela Municipal de Música. Casa Sixto Machado.

Gala de Elección de la Reina de las Fiestas de Mayo

La tradicional gala de elección de la Reina de las Fiestas de Mayo 2026, tendrá lugar el último Viernes del mes de abril en el escenario de Plaza de la Candelaria que acogerá las 35 candidatas que aspiran al cetro. Contará con la actuación de diferentes artistas canarios.

21:00 h. Plaza de La Candelaria

Del 24 de abril al 7 de junio

Exposición Arte Contemporáneo: 'Tanja Tamvelius. Cartografías de la memoria y del color (1914/1918-1969)'

'Tanja Tamvelius. Cartografías de la memoria y del color (1914/1918-1969)' plantea una exposición monográfica, de carácter patrimonial y de investigación, que situa, por primera vez, la trayectoria de la creadora en la historia artística de Canarias y en los circuitos culturales europeos del siglo XX. La muestra propone un recorrido por su vida y por obra, entendida como una cartografía de lugares, vínculos y memorias: de Estonia a Suecia, de París a Tenerife.

Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife

Sábado, 25 de abril

X Torneo de Puertos de Tenerife

Torneo de Baloncesto dirigido principalmente a jóvenes, niños y niñas entre 6 y 12 años.

08:30 h. Explanada Puerto Ciudad

Final del campeonato de Canarias de boxeo

Prueba clasificatoria para la participación en los Campeonatos de España. Participarán las categorías Élite, Joven y Junior.

10:00 h. Pabellón Municipal Pancho Camurria

Tenerife Swimrun

Duathlon deportivo en el que se van sucediendo recorridos a pie con recorridos a nado. Participarán las modalidades: Kids (10 a 13 años), Solo-Open y Parejas-Team, Cadete y Juvenil.

11:30 h. Playa de Las Teresitas

Suroeste Urban

Actividad deportiva, cultural y musical dirigida a público joven y general, con exhibiciones urbanas, actuaciones musicales y dinamización comunitaria.

17:00 h. Parque La Estrella (Santa María del Mar-Alisios)

Gala de Elección de la Reina de Los Mayores de las Fiestas de Mayo

La gala de elección de la Reina de Los Mayores de las Fiestas de Mayo 2026.

20:00 h. Plaza de La Candelaria

Domingo, 26 de abril

Gala de Elección del Mago y la Maga Elección de la Maga y Mago Infantiles.

17:30 h. Plaza de La Candelaria

Miércoles, 29 de abril

Bebecuentos 'Mi familia' con Isabel Bolívar

Esta sesión de bebecuentos da protagonismo acada uno de los miembros de la familia: mamá, papá, abuelo, abuela, hermanos yhermanas, y, por supuesto las mascotas. A través de cuentos, poemas, cancionesy libros, disfrutaremos en familia de cantar y contar historias juntos/as,de abrazarnos y de jugar al corro cogidos de las manos. Para familias con bebés hasta 36 meses. Inscripción 922 849 060.

17:30 h. Biblioteca Municipal Central

Pouring Art (Pintura Fluida)

El taller de pintura fluida, Pouring Art, se desarrollará como un espacio creativo y experimental dirigido a jóvenes. Se explicará de forma práctica la técnica del vertido acrílico y la mezcla de colores. Los/as participantes aprenderán a preparar las pinturas y a controlar la densidad para lograr distintos efectos visuales. El taller de pintura fluida, Pouring Art, se desarrollará como un espacio creativo y experimental dirigido a jóvenes. Durante la actividad, se explicará de forma práctica la técnica del vertido acrílico y la mezcla de colores.

18:00 h. Biblioteca Municipal Central

Jueves, 30 de abril

Biblioguapadas con Fabio González

Talleres de imaginación creativa y narrativa tanto visual como escrita. Sea a través de ilustraciones, cómic o juegos narrativos, las personas participantes aprenderán los conceptos esenciales sobre qué es narrativa y las herramientas básicas con las que narrar a través de las palabras y las imágenes. Para escolares del CEIP Ágora entre 11 y 16 años. Información 922 849 060.

10:30 h. Biblioteca Municipal Central

Signándole a la infancia con Silvia Rumeu

Taller basado en una antología infantil que reunirá a lo largo de todo el año una selección de cuentos, poemas, fábulas, rimas, canciones y juegos, elegidos específicamente para la infancia, con el fin de estimular su imaginación, fomentar el amor por la lectura y facilitar el aprendizaje de la lengua de signos española. En cada taller se aportará una carpeta y unos recursos mínimos para la práctica de lo visto en cada sesión. Para familias con niños de 5 a 8 años. Inscripción 922 687 261.

17:30 h. Biblioteca José Saramago de Añaza

Taller de ilustración: Las 36 vistas del Teide con Celia Espona

¿Cómo se ve el Teide al amanecer? ¿Y cuando está cubierto de nieve? ¿Cómo cambia según el lugar desde el que lo miramos? Nos inspiraremos en la famosa serie de grabados Las 36 vistas del monte Fuji del artista japonés Katsushika Hokusai para retratar diferentes vistas de nuestro volcán favorito. A partir de fotografías de referencia, daremos color a distintas estampas del Teide utilizando pasteles sobre papel de color, explorando cómo cambian su aspecto y su atmósfera según la luz, la estación o la perspectiva. El objetivo del taller es animar a observar con más atención, experimentar con el dibujo y el color y acercarse al Teide desde una mirada diferente. Para niños y niñas a partir de 7 años. Inscripción 922 849 060.

17:30 h. Biblioteca Municipal Central

Del 30 de abril al 4 de mayo

Biblioguapadas con Fabio González

Talleres de imaginación creativa y narrativa tanto visual como escrita. Sea a través de ilustraciones, cómic o juegos narrativos, las personas participantes aprenderán los conceptos esenciales sobre qué es narrativa y las herramientas básicas con las que narrar a través de las palabras y las imágenes. Para escolares entre 11 y 16 años del CEIP Ágora. Información 922 849 060.

10:30 h. Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife - TEA

Feria del Libro de Santa Cruz 2026 (FDLSC26)

La Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife 2026, tendrá lugar desde el jueves 30 de abril, fecha en la que se inaugura y finalizará el lunes 04 de mayo de 2026. El horario habitual será de 11:00 a 21:00 horas, salvo el día de la inauguración, que será en horario de tarde. El Organismo Autónomo de Cultura invita a la ciudadanía a disfrutar de toda la programación diseñada para estos días, donde el libro es el protagonista: Desde visitar los diferentes stands de libros, los cuales estarán ubicados a lo largo de los paseos Domingo Pérez Minik y Rambla de Santa Cruz, a participar en las distintas actividades programadas para toda la familia en los tres espacios habilitados para ello: Espacio Cultural Alfonso García Ramos y Espacio Cultural infantil, ubicados en la Glorieta Patricio Estévanez (fuente de los cisnes) y Espacio Cultural Ángel Guimerá, ubicado en el Paseo Rambla de Santa Cruz. Para más información, #SoyCulturaSC.

18:00 h. Parque García Sanabria en los Paseos Domingo Pérez Minik y Rambla de Santa Cruz

FDLSC26: Espacio Cultural Literario Ángel Guimerá

El Organismo Autónomo de Cultura pone a disposición de los distintos participantes de la Feria (librerías, editoriales, instituciones.) de un espacio donde puedan realizar distintas actividades donde el libro es el protagonista: Recitales poéticos, presentaciones de libros, encuentro entre autores, etc. La programación para este espacio esta en desarrollo. Una vez completada, se actualizarán las actividades, así como fecha y horas concretas. El 30 de abril, el horario disponible para este espacio es de 19:00 a 21:00 horas. Desde el 01 al 04 de mayo, el horario disponible para este espacio es de 11:00 a 21:00 horas. Duración aproximada por actividad: 45 minutos.

Paseo Rambla de Santa Cruz del Parque García Sanabria

Exposición y espacio lúdico destinado a juegos

El stand de la Fundación consta de 3 carpas, 2 para actividades propias y 1 carpa para la exposición fotográfica de Antropoceno, Cambio Climático, con horario continuo donde se ofrecerán talleres, juegos e información adaptándonos a la afluencia de cada momento, que serán los siguientes: Carpa 1.- Exposición Antropoceno, Cambio Climático. Carpas 2 y 3.- Espacio lúdico destinado a juegos. Rutas de árboles singulares por el parque.

11:00 h. Parque García Sanabria Fundación Santa Cruz Sostenible

Exposición de flores y artesanía del Parque García Sanabria, en una edición anterior. / Arturo Jiménez

XLIX Exposición Regional de Flores, Plantas y Artesanía Tradicional Canaria

Inauguración con la actuación de la Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife Tenerife. Permanecerá abierta hasta el Lunes 4 de mayo. Horario de la Exposición de 11:00 a 21:00 h.

18:00 h. Parque García Sanabria

Funciones de Gorgorito 'Maese Villarejo' y sus muñecos animados

Tradicional espectáculo de Gorgorito 'Maese Villarejo' dos funciones diarias a las 12:00 y a las 18:00 horas, excepto el 30 de abril que disfrutaremos una función especial para colegios a las 11:00 horas.

18:00 h. Reloj de Flores del parque García Sanabria

Del 30 de abril al 30 de junio

Exposición Trajes, prendas y tipismos

Con motivo de los actos que se incluirán en el programa de mayo 2026 y con el objetivo de divulgar y difundir, poniendo en valor y salvaguardando el rico legado que recibimos de nuestros ancestros y que cuenta con una incuestionable riqueza y diversidad, el de la Indumentaria Tradicional de Tenerife, se llevará a cabo, en la Sala de Exposiciones García Sanabria la Exposición 'Prendas, Trajes y Tipismos'. Horario de Martes a Sábado de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00, Domingos y festivos de 11:00 a 14:00. Horarios especiales el 1,2,3 y 4 de mayo de 11 a 20 horas.

Sala de Exposiciones García Sanabria

Viernes, 1 de mayo

FDLSC26. Dedos que cantan: Espectáculo para primera infancia

Actividad inclusiva y accesible dirigida a la infancia de 0 a 6 años de edad y a sus familias, basada en cantos, cuentos, libros e instrumentos musicales a través del juego. Está guiada por Laura Escuela y Silvia Rumeu. Duración aproximada: 45 minutos.

11:00 h. Espacio Cultural Alfonso García Ramos en Parque García Sanabria

FDLSC26. Programa de radio De la noche al día - El Remate, de Alexis Díaz

Retransmisión en directo del programa de Radio Televisión Canaria "De la Noche al Día- El Remate", donde la Feria del Libro de Santa Cruz 2026 será el hilo conductor del programa y se contará con entrevistas a autores y autoras invitados, participación de librerías y editoriales, Intervenciones de representantes institucionales, promoción de las distintas actividades programadas durante toda la feria, etc. Duración aproximada: 180 minutos.

11:00 h. Espacio Cultural Ángel Guimerá. Paseo Rambla de Santa Cruz del Parque García Sanabria

FDLSC26. Taller creativo para familias con Juan Carlos Toste

Talleres infantiles de creatividad y animación a la lectura, dirigidos a niños y niñas a partir de los 3 años, en los que el libro se convierte en el punto de partida para imaginar, crear, jugar y aprender. Duración aproximada: 45 minutos. Plazas disponibles: 20 (a cubrir por orden de llegada hasta completar aforo).

11:00 h. Espacio Cultural Infantil en Parque García Sanabria (junto a fuente de los cisnes)

FDLSC26. Encuentro de escritores: Rayco Pulido

Presentado por Sonia Cabrera, el autor hablará de su obra Saquen sus muertos (Astiberri, 2026). Duración aproximada: 60 minutos.

12:00 h. Espacio Cultural Alfonso García Ramos. Glorieta Patricio Estévanez del Parque García Sanabria (fuente de los cisnes)

FDLSC26. Cuenteando: Paseos por el parque con Fidel Galbán

Rutas por el parque enfocado a público familiar en general donde se escogerán caminos del parque por los que pasear rodeados de belleza natural, de buenas historias y canciones. Hay dos turnos: a las 12:00 y a las 18:00 horas. Duración aproximada: 45 minutos.

12:00 h. Punto de encuentro: Espacio Cultural Infantil en Parque García Sanabria (junto a fuente de los cisnes)

Actuación grupo folclórico: G.F. Verode

13:00 h. Escenario de la fuente de La Fecundidad en Parque García Sanabria

FDLSC26. Conversaciones en torno a María Rosa de Ángel Guimerá

Charla - coloquio y fragmentos dramatizados en torno a esta obra, traducida al castellano y publicada por Ediciones Antígona. Compañía Hojarasca.

13:30 h. Espacio Cultural Alfonso García Ramos en Parque García Sanabria (junto a fuente de los cisnes)

FDLSC26. Taller creativo para familias con Alejandra Arbizu

Talleres de arte infantiles donde el juego y la experimentación son los motores para desarrollar la creatividad (a partir de los 3 años). Duración aproximada: 45 minutos. Plazas disponibles: 20 (a cubrir por orden de llegada hasta completar aforo).

16:00 h. Espacio Cultural Infantil en Parque García Sanabria (junto a fuente de los cisnes)

Actuación grupo folclórico: Santo Ángel

17:00 h. Escenario de la fuente de La Fecundidad en Parque García Sanabria

FDLSC26. Tesoros del bosque: Espectáculo familiar

Espectáculo que aúna la narración oral escénica con juegos participativos y dinámicas inspiradas en el mindfullnes. Esta actividad está guiada por Fabio González y Laura Expósito y enfocada para un público infantil a partir de los 3 años. Duración aproximada: 45 minutos.

17:00 h. Espacio Cultural Alfonso García Ramos en Parque García Sanabria (junto a fuente de los cisnes)

FDLSC26. Cuenteando: Paseos por el parque con Fidel Galbán

Rutas por el parque enfocado a público familiar en general donde se escogerán caminos del parque por los que pasear rodeados de belleza natural, de buenas historias y canciones. Hay dos turnos: a las 12:00 y a las 18:00 horas. Duración aproximada: 45 minutos.

18:00 h. Punto de encuentro: Espacio Cultural Infantil en Parque García Sanabria (junto a fuente de los cisnes)

FDLSC26. Encuentro de escritores: Elena Correa

Presentada por Eduardo García Rojas, la autora hablará de su obra Niñas sucias (Pepitas de Calabaza, 2025). Duración aproximada: 60 minutos.

18:00 h. Espacio Cultural Alfonso García Ramos. Glorieta Patricio Estévanez del Parque García Sanabria (fuente de los cisnes)

Actuación grupo folclórico: Paiba de San Andrés

19:00 h. Escenario de la fuente de La Fecundidad en Parque García Sanabria

FDLSC26. Encuentro de escritores: Jorge Dávila

Presentado por Eduardo García Rojas, el autor hablará de su obra El anillo de Fáride (Editorial Círculo Rojo, 2026). Duración aproximada: 60 minutos.

19:30 h. Espacio Cultural Alfonso García Ramos. Glorieta Patricio Estévanez del Parque García Sanabria (fuente de los cisnes)

2, 3 y 4 de mayo

Feria de Vacaciones de Verano, XII edición (Viajes el Corte Inglés)

Feria empresarial formada por más de 50 empresas, donde podrás disfrutar de actividades en familia, entrar en distintos sorteos y conocer promociones de viajes exclusivas. Esta feria aglutina importantes empresas del sector turístico, ocio y tiempo libre, bajo stands, entre compañías aéreas, navieras, empresas hoteleras y empresas de servicios. Se expondrán sus servicios y ofertas exclusivas y experiencias. Sábado 02/05: de 12:00h a 21:00h, Domingo 03/05 de10:30h a 21:00h y Lunes 04/05: de 10:30h a 19:00h.

12:00 h. Rambla Santa Cruz (en el tramo plaza La Paz hasta plaza de Toros)

Sábado, 2 de mayo

FDLSC26. En la granja: Espectáculo para primera infancia

Propuesta escénica guiada por Isabel Bolívar y Fidel Galván, donde cuentos, poesía y juegos narran el transcurso de un día en la Granja del espantapájaros Pepito, siendo los asistentes protagonistas activos de un espectáculo que estimula los sentidos del bebé. Duración aproximada: 45 minutos. Actividad dirigida a la infancia de 0 a 6 años de edad y a sus familias.

11:00 h. Espacio Cultural Alfonso García Ramos en Parque García Sanabria (junto a fuente de los cisnes)

FDLSC26. Taller creativo para familias con Juan Carlos Toste

Talleres infantiles de creatividad y animación a la lectura, dirigidos a niños y niñas a partir de los 3 años, en los que el libro se convierte en el punto de partida para imaginar, crear, jugar y aprender. Duración aproximada: 45 minutos. Plazas disponibles: 20 (a cubrir por orden de llegada hasta completar aforo).

11:00 h. Espacio Cultural Infantil en Parque García Sanabria (junto a fuente de los cisnes)

FDLSC26. Cuenteando: Paseos por el parque con Fidel Galbán

Rutas por el parque enfocado a público familiar en general donde se escogerán caminos del parque por los que pasear rodeados de belleza natural, de buenas historias y canciones. Hay dos turnos: a las 12:00 y a las 18:00 horas. Duración aproximada: 45 minutos.

12:00 h. Punto de encuentro: Espacio Cultural Infantil en Parque García Sanabria (junto a fuente de los cisnes)

FDLSC26. Las mujeres cuentan; charla coloquio con las ganadoras del certamen de relatos breves Mujeres

La Concejalía de Igualdad y Diversidad Afectiva Sexual del Ayuntamiento de Santa Cruz convoca anualmente el Certamen de Relatos Breves Mujeres que tiene como objetivo fomentar, valorar y visibilizar la literatura escrita por mujeres como forma de expresión cultural y artística, e incrementar la presencia de las mujeres en la vida cultural y social. Los relatos versan sobre temática relacionada con el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Duración aproximada: 60 minutos.

12:00 h. Espacio Cultural Alfonso García Ramos. Glorieta Patricio Estévanez del Parque García Sanabria (fuente de los cisnes)

Actuación grupo folclórico: Toscal Romántico

13:00 h. Escenario de la fuente de La Fecundidad en Parque García Sanabria

FDLSC26. Encuentro con escritores: Maite Fernández Valderas

La autora Maite Fernández Valderas, hablará de su obra “Psicóloga en campaña” (Canarias3puntocero Ediciones). presentaciónjunto con Leocadio Martín Borges (psicólogo) y Juan Manuel Pardellas (editor).

13:00 h. Espacio Cultural Alfonso García Ramos. Glorieta Patricio Estévanez del Parque García Sanabria (fuente de los cisnes)

Distrito joven. Taller 'Desde nuestra mirada: Periódico juvenil'

El taller de creación del periódico juvenil está diseñado para que los/as jóvenes aprendan a comunicar sus ideas, intereses y perspectivas de manera creativa y responsable. Durante la actividad, los/as participantes desarrollan habilidades de redacción, diseño gráfico y edición, adaptadas a un público juvenil. Se fomentará el trabajo en equipo, ya que cada joven puede aportar su visión y colaborar en secciones como noticias, entrevistas o reportajes. Además, se enseñará a seleccionar información, estructurar contenidos y cuidarla ortografía y estilo. 2, 9, 16 y 23 mayo. Para jóvenes de 14 a 30 años. Inscripción 674 092 379.

10:30 h. 2, 9,16 y 23 de mayo

Día de la Madre en La Recova

Jornada con actividades dirigidas a la familia: con talleres infantiles, pintacaras, cuentacuentos y sorteos en directo de regalos por las compras en La Recova. Horario: de 11:00 a 14:00 horas.

11:00 h. Mercado Nuestra Señora de África (patio interior).

Actividad Una Madre una flor y talleres infantiles

La Asociación Zona Centro por compras en los comercios asociados regalará una flor a los clientes y pondrá en marcha unos talleres de Alicia en el país de las Maravillas para los más pequeños, el horario de los talleres será de 11 a 14 horas.

11:00 h. Plaza de Candelaria

FDLSC26. Taller creativo para familias con Alejandra Arbizu

Talleres de arte infantiles donde el juego y la experimentación son los motores para desarrollar la creatividad (a partir de los 3 años). Duración aproximada: 45 minutos. Plazas disponibles: 20 (a cubrir por orden de llegada hasta completar aforo).

16:00 h. Espacio Cultural Infantil en Parque García Sanabria (junto a fuente de los cisnes)

Actuación grupo folclórico: A.F. Bienmesabe

17:00 h. Escenario de la fuente de La Fecundidad en Parque García Sanabria

FDLSC26. Cantando historias: Espectáculo familiar

Selección de cuentos contemporáneos y tradicionales con música en vivo donde las canciones también cuentan realzando el relato, personajes y acompañando al compás de los títeres. Actividad llevada a cabo por Marianexys Yanes y Levis Aliaga. Duración aproximada: 45 minutos. Actividad enfocada para un público infantil a partir de los 3 años.

17:00 h. Espacio Cultural Alfonso García Ramos en Parque García Sanabria (junto a fuente de los cisnes)

FDLSC26. Encuentro con escritores: Sergio del Molino

Presentado por Pablo Martín Carbajal, el autor hablará de sus obras obra La hija (Alfaguara, 2026) y Dos tardes con Joseph Roth (Alianza Editorial, 2025). Duración aproximada: 60 minutos.

18:00 h. Espacio Cultural Alfonso García Ramos. Glorieta Patricio Estévanez del Parque García Sanabria (fuente de los cisnes)

FDLSC26. Cuenteando: Paseos por el parque con Fidel Galbán

Rutas por el parque enfocado a público familiar en general donde se escogerán caminos del parque por los que pasear rodeados de belleza natural, de buenas historias y canciones. Hay dos turnos: a las 12:00 y a las 18:00 horas. Duración aproximada: 45 minutos.

18:00 h. Punto de encuentro: Espacio Cultural Infantil en Parque García Sanabria (junto a fuente de los cisnes)

Actuación grupo folclórico: Parranda La Era (Alcorán, Aceviños)

19:00 h. Escenario de la fuente de La Fecundidad en Parque García Sanabria

FDLSC26. Encuentro con escritores: Sara Torres

Presentada por Katya Vázquez Schröder, la autora hablará de sus obras El pensamiento erótico (Reservoir Books, 2026) y La potencia afectiva. Deseo, cuerpo y emociones (Txalaparta, 2025). Duración aproximada: 60 minutos.

19:30 h. Espacio Cultural Alfonso García Ramos. Glorieta Patricio Estévanez del Parque García Sanabria (fuente de los cisnes)

Ofrenda a la Patrona de Canarias

Con la actuación del grupo folclórico Idayra.

20:00 h. Monumento a la Patrona en la plaza de La Candelaria

Baile de magos

21:00 h. Alrededores de la Iglesia de La Concepción

Actuaciones de parrandas en el baile de magos

22:00 Parranda Las Siembras

22:45 A.F Jariguo

23:30 Los Campitos

0:15 Achi Anaga

1:00 Peña Del Lunes

1:45 Nijota

Baile de Taifa en la Plaza de Europa

22:00 Alcorán

22:40 Aceviños

23:20 Farutes del Atlántico

0:00 A.F Idayra

Verbena popular en el Puente de El Cabo

00:00 A 1:30 Orquesta Tropin

1:30 A 2:00 Pepe Benavente

2:00 A 4:00 Sonora Olympia

Domingo, 3 de mayo

Concurso de Cruces

Concurso de Cruces de Flores Naturales ubicadas en los distintos barrios y calles de la ciudad.

09:00 h. Toda la ciudad

FDLSC26. Taller creativo para familias con Juan Carlos Toste

Talleres infantiles de creatividad y animación a la lectura, dirigidos a niños y niñas a partir de los 3 años, en los que el libro se convierte en el punto de partida para imaginar, crear, jugar y aprender. Duración aproximada: 45 minutos. Plazas disponibles: 20 (a cubrir por orden de llegada hasta completar aforo).

11:00 h. Espacio Cultural Infantil en Parque García Sanabria (junto a fuente de los cisnes)

FDLSC26. Fantaseando: Sesión de cuentos familiar con lengua de signos española

Actividad guiada por Antonio Conejo y Natasha Lume, donde se narran historias en las que está presente la fantasía de diferentes maneras: la encontraremos en mundos maravillosos, escondida en lugares cotidianos, con cuentos que combinan, humor, la ternura. y algún susto!. Duración aproximada: 45 minutos. Actividad dirigida a público infantil a partir de los 3 años.

11:00 h. Espacio Cultural Alfonso García Ramos en Parque García Sanabria (junto a fuente de los cisnes)

Cruces escolares de Mayo

XVII Concurso-Exposición de cruces escolares realizadas con material reciclado.

12:00 h. Ramblas de Santa Cruz

Exposición de Cruces

Exposición de cruces de flores y otros materiales. Recorrido por el paseo de las Tinajas, finalizando en el Parque García Sanabria. Con la actuación de Tajaraste.

12:00 h. Ramblas de Santa Cruz

FDLSC26. Cuenteando: Paseos por el parque con Fidel Galbán

Rutas por el parque enfocado a público familiar en general donde se escogerán caminos del parque por los que pasear rodeados de belleza natural, de buenas historias y canciones. Hay dos turnos: a las 12:00 y a las 18:00 horas. Duración aproximada: 45 minutos.

12:00 h. Punto de encuentro: Espacio Cultural Infantil en Parque García Sanabria (junto a fuente de los cisnes)

FDLSC26. Encuentro con escritores: María del Mar Rodríguez

Presentada por Eduardo García Rojas, la autora hablará de su obra La viuda blanca (Baile del Sol, 2025). Duración aproximada: 60 minutos.

12:30 h. Espacio Cultural Alfonso García Ramos. Glorieta Patricio Estévanez del Parque García Sanabria (fuente de los cisnes)

FDLSC26. Taller creativo para familias con Alejandra Arbizu

Talleres de arte infantiles donde el juego y la experimentación son los motores para desarrollar la creatividad (a partir de los 3 años). Duración aproximada: 45 minutos. Plazas disponibles: 20 (a cubrir por orden de llegada hasta completar aforo).

16:00 h. Espacio Cultural Infantil en Parque García Sanabria (junto a fuente de los cisnes)

Concurso de Dibujo y Pintura Infantil

Inscripción previa con entrega de los trabajos en el stand de Fiestas de Santa Cruz en el propio parque.

17:00 h. Parque García Sanabria

Actuación grupo folclórico: Chácaras y Tambores de Garajonay

17:00 h. Escenario de la fuente de La Fecundidad en Parque García Sanabria

Viaja con nosotros: Espectáculo familiar de Contando Ando & Co.

Espectáculo de cuentos en el que Mariquita (Isabel Bolívar) y Tontón (Miguel Ángel Granados), dos amigos aventureros y los personajes de la obra, invitarán a los asistentes a hacer un viaje al mundo de los cuentos. Duración aproximada: 45 minutos. Actividad dirigida a público infantil a partir de los 3 años.

17:00 h. Espacio Cultural Alfonso García Ramos en Parque García Sanabria (junto a fuente de los cisnes)

FDLSC26. La orilla dorada: recital con Aborá Cel y Ernesto Rodríguez Abad

Espectáculo músico literario compuesto por poemas, cuentos y relatos de grandes compositores, poetas y escritores, entrelazados con piezas musicales que brotan de poemas y libros. Duración aproximada: 70 minutos.

18:00 h. Espacio Cultural Alfonso García Ramos. Glorieta Patricio Estévanez del Parque García Sanabria (fuente de los cisnes)

FDLSC26. Cuenteando: Paseos por el parque con Fidel Galbán

Rutas por el parque enfocado a público familiar en general donde se escogerán caminos del parque por los que pasear rodeados de belleza natural, de buenas historias y canciones. Hay dos turnos: a las 12:00 y a las 18:00 horas. Duración aproximada: 45 minutos.

18:00 h. Punto de encuentro: Espacio Cultural Infantil en Parque García Sanabria (junto a fuente de los cisnes)

Misa y Procesión de La Cruz

Conmemoración del 532 Aniversario de la Fundación de la Ciudad

18:45 horas. Exterior parroquia de Ntra. Sra. de La Concepción: El señor alcalde de la Ciudad don José Manuel Bermúdez Esparza y el teniente general jefe del Mando de Canarias don Julio Salom Herrera, reciben al representante de S.M. el Rey el Excmo. Sr. presidente de Canarias don Fernando Clavijo Batlle, a continuación, desfile militar y saludo a las autoridades presentes.

19:00 horas. Parroquia de Ntra. Sra. de La Concepción: Solemne Eucaristía en la Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis don Eloy A. Santiago Santiago y concelebrada por los párrocos de la Ciudad, cantada por el Coro Contemporáneo de Tenerife.

20:00 horas. Procesión con la Santa Cruz, acompañada de autoridades religiosas, civiles y militares, banda de tambores y cornetas San Miguel de La Laguna y banda municipal de música de Santa Cruz de Tenerife, recorriendo las calles de Santo Domingo, Calzada La Noria y Padre Moore.

18:45 h. Iglesia Ntra. Sra. de La Concepción

Actuación grupo folclórico: A.F. Virgen de La Alegría

19:00 h. Escenario de la fuente de La Fecundidad en Parque García Sanabria

FDLSC26. Encuentro de escritores: Sara Buho

Presentada por Sonia Cabrera, la autora hablará de sus obras Y yo a ti (Lunwerg Editores 2025) y Si el mar no regresa (Lunwerg Editores, 2026). Duración aproximada: 60 minutos.

19:30 h. Espacio Cultural Alfonso García Ramos. Glorieta Patricio Estévanez del Parque García Sanabria (fuente de los cisnes)

Lunes, 4 de mayo

FDLSC26. Taller creativo para familias con Juan Carlos Toste

Talleres infantiles de creatividad y animación a la lectura, dirigidos a niños y niñas a partir de los 3 años, en los que el libro se convierte en el punto de partida para imaginar, crear, jugar y aprender. Duración aproximada: 45 minutos. Plazas disponibles: 20 (a cubrir por orden de llegada hasta completar aforo).

11:00 h. Espacio Cultural Infantil en Parque García Sanabria (junto a fuente de los cisnes)

FDLSC26. Jacinta tiene mucho que decir: Sesión de cuentos familiar con música

Espectáculo de narración oral escénica llevada a cabo por Samantha Moreno y Rocío Afonso, acompañada de música en directo y efectos sonoros, donde el público podrá participar y disfrutar de las historias y las traviesas notas que se escapan de los instrumentos. Duración aproximada: 45 minutos. Esta actividad enfocada para un público infantil a partir de los 3 años.