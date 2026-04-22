El Colegio Oficial de Arquitectos celebra la suspensión del derribo del Silo portuario de Santa Cruz

El Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro celebra la suspensión del derribo del único silo portuario de España, ubicado en la dársena del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Una decisión que llega in extremis, tras las acciones iniciadas por el COA desde finales de octubre y a las que, en las últimas semanas, se han sumado las diferentes administraciones públicas en defensa de esta edificación.

Para la decana del Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, María Nieves Febles, se trata de un “hito histórico” en la defensa del patrimonio de la Isla. “Estamos ante una decisión de enorme trascendencia, no solo por lo que significa el Silo, sino porque se abre una puerta a la defensa del patrimonio cultural edificado. Hemos actuado con rigurosidad y con criterio profesional demostrando que es posible otro uso, e incluso poniendo sobre la mesa un posible concesionario”.

Con esta suspensión, se sienta un precedente histórico en la gestión y defensa del patrimonio edificado de la Isla. Como parte de las acciones realizadas por el COA, los arquitectos Fernando Arocha y Raquel Guanche, expertos en conservación de patrimonio cultural edificado, demostraron en un informe técnico preliminar que el silo reúne las características y condiciones, al menos, para una evaluación técnica del inmueble.

El estudio no solo aportaba una argumentación técnica patrimonial, sino que añadía una valoración realizada a partir de un análisis planimétrico de la documentación existentes, así como material fotográfico que confirmaba que la instalación no se encuentra en estado ruinoso, tal y como ha venido afirmando la Autoridad Portuaria. Informe que fue remitido al Ministerio de Cultura el 8 de enero del presente año, tras enviarlo previamente a las diferentes administraciones canarias con posible capacidad de acción.

Desde el COA se reitera su compromiso para seguir trabajando y colaborando con las diferentes administraciones públicas implicadas con el objetivo de propiciar una salida que permita darle un nuevo uso al silo.