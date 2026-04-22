Bermúdez resucita los juegos municipales de la época gloriosa de ATI

De los juegos municipales que marcaron durante cuatro décadas la actividad del movimiento de participación en Santa Cruz de Tenerife y que auparon a Manuel Hermoso, entonces líder de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), a una histórica mayoría absoluta con 21 de 27 concejales de Santa Cruz en 1987, a los juegos vecinales que se recuperan por primera vez desde que se suspendieran por la incidencia de la pandemia del covid-19.

Recuperación de los juegos vecinales

El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, reunió en la tarde de este miércoles a dirigentes, muchos testigos de aquella época dorada en el movimiento vecinal, para presentar un proyecto renovado con el que casi se estrena al frente de la Concejalía de Participación Ciudadana, además de Fiestas, Javier Caraballero. Curiosamente, con el visto bueno de los dirigentes presentes en la reunión de este miércoles, la próxima Junta de Gobierno aprobará el proyecto que permitirá adjudicar a una empresa la organización, pues ya no estará en manos de la Concejalía de Deportes como en la etapa del recordado Antonio Ramos, más conocido como el ‘Cate’.

«Está muy maduro, hay dinero y se está planificando desde 2025, aunque es un documento abierto que traemos aquí y sometemos al consenso», dijo el alcalde.

En septiembre próximo se prevé la organización de los renovados juegos vecinales para que se desarrollen desde octubre hasta mayo. Habrá una ceremonia de clausura que vendrá a coincidir en esta ocasión con la campaña electoral de mayo del próximo año, si bien tanto el alcalde como el concejal de Participación Ciudadana se afanaron en asegurar que la recuperación de los juegos municipales viene para quedarse. De momento, se adjudicará por dos años a la mejor empresa que concurra, pero la idea es perdurar como la génesis de esta convocatoria.

Nuevo modelo menos competitivo

El nuevo formato persigue un modelo más de guante blanco y menos competitivo. De hecho, el regidor municipal dejó claro que estas jornadas son para fomentar el conocimiento de la ciudad, entre barrios y vecinos, y propiciar aquellos encuentros que gracias a los equipos permitían el reencuentro anual de conocidos gracias a los juegos municipales.

En esta nueva edición se apuesta por el conocimiento de Santa Cruz y se aparta la competición. También se dejan atrás algunas disciplinas, como el billar, aunque se mantienen tenis de mesa, ajedrez, envite, tute, dominó, baloncesto 3x3 y bola canaria... pero se incorporan nuevas disciplinas más lúdicas y culturales como el senderismo, la nueva versión de aquel campo a través, la gymkana, habilidades, historia de barrio o incluso se suman los videojuegos.

Deporte, naturaleza y cultura

Javier Caraballero, que desde hace poco más de un año sustituyó a Javier Rivero al frente de Participación Ciudadana, ahondó en las tres modalidades de actividades: deportes, naturaleza y cultura, que engloba esta última teatro, canto y baile, si bien quedó abierto a sumar más ideas.

Participación vecinal en El Toscal

Bermúdez explicó que se trataba de un proyecto que se sometía a la consideración de todas las asociaciones vecinales que fueron citadas en la Casa Siliuto del chicharrero barrio de El Toscal.

En el nuevo hervor dado a los juegos municipales, ahora vecinales, se persigue el conocimiento de la ciudad, los barrios y sus vecinos; una nueva forma de participación ciudadana y fomentar una mayor diversidad desde el interés y diferentes perfiles que se traduce en el desarrollo de una faceta más artística. Quedan atrás la etapa cuando el barrio ganador recibía de premio una televisión, con mesas y sillas para la asociación, o incluso cuando se llegó a dar como primer premio ¡un millón de pesetas!, recordaban dirigentes como Juan, de Alisios II, en el Suroeste, o Paco, el enfermero de toda la vida de la Casa del Mar, vinculado a Anaga.

Propuestas y demandas vecinales

En el turno de palabras, la secretaria de la asociación La Arboleda, en el barrio Salamanca, convenció al alcalde de incluir el campo de la fotografía entre la oferta de la convocatoria, mientras Darío, de Duggy, planteó incentivar más los juegos tradicionales, mientras no faltó el intento de dar cabida en este formato a los colegios... Esa participación aconsejó el alcalde que se tutele desde el área de Deportes. También desde San Andrés se pidió la mejora de los servicios del Infobox o desde el interior de Anaga se pidió contemplar la movilidad. Se darán los materiales, como pidió Mary, de Santa María del Mar, pero no habrá transporte, como ocurría en el pasado... «¿Tiramos pa’lante?», preguntó el alcalde... y se hizo una ovación en la Casa Siliuto que trajo al recuerdo la época de oro... de los juegos municipales.