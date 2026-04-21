El Puerto de Santa Cruz de Tenerife se queda solo: el Ministerio de Cultura avala salvar el silo por sus valores de "gran relevancia"

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife se ha quedado solo en su empeño por derribar el antiguo silo de grano situado junto a la autovía de San Andrés. El Ministerio de Cultura del Gobierno central avala salvar este colosal inmueble por sus "importantes valores patrimoniales". La Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes ha remitido un escrito a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife defendiendo la preservación de este edificio de 34 metros de altura y destacando que se trata del único silo de estas características que queda en España.

En concreto, en el citado escrito, el Ministerio de Cultura comunica al Puerto chicharrero, dependiente también del Gobierno central, las conclusiones de un informe técnico interno sobre el silo de grano de Santa Cruz y el interés de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes por la preservación del inmueble, "dado que reúne valores patrimoniales suficientes para su protección y conservación". El informe, redactado por el equipo técnico de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales del Ministerio de Cultura considera que el silo quedaría incluido en la categoría de patrimonio industrial, puesto que es una instalación que constituye expresión y testimonio de un sistema de producción propio de una época, con independencia de que haya perdido o no su uso original.

Grain elevators norteamericanos

El informe concluye que el silo de Santa Cruz de Tenerife reúne una serie de importantes valores patrimoniales, desde el punto de vista arquitectónico, técnico, artístico, histórico y simbólico. Con respecto al valor arquitectónico, Cultura resalta que se trata del único silo de tipo portuario que se conserva en toda España, y sobre el técnico, señala que conserva la parte esencial de su maquinaria. En relación al valor artístico, se explica que se trata de una construcción basada en los llamados grain elevators norteamericanos, que replica una estética industrial que "fascinó a muchos de los arquitectos pioneros de la modernidad".

Su valor histórico se fundamenta, según el informe, en que este edificio es el testimonio edificado de uno de los planes más destacados dentro de la política de autarquía y autoabastecimiento de los años de la posguerra; y su valor simbólico, en que se trata de un "hito urbano de referencia en el imaginario colectivo de los habitantes" de la capital tinerfeña.

El Ministerio de Cultura ha indicado a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que ya ha elegido a la empresa para derribar el edificio, Hercal Diggers, por casi un millón de euros, que, aplicando metodología establecida en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, los valores intrínsecos y patrimoniales que reúne el silo son de "gran relevancia", justificando por sí mismos su inclusión dentro del registro de Bienes de Interés Cultural (BIC). Resalta su singularidad, especialmente, en el aspecto tipológico, debido a que es el único silo de estas características que queda en el país.

Antiguo silo de granos de Santa Cruz. / El Día

Por último, en el escrito remitido al Puerto chicharrero, el Ministerio de Cultura manifiesta que confía en que la colaboración entre las distintas administraciones involucradas tenga como resultado la preservación de este "singular ejemplo de arquitectura industrial". Esta comunicación se produce ante la petición realizada por el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, que dirige Miguel Ángel Clavijo, al Estado, en concreto, al Ministerio de Cultura, para que frene la demolición de este edificio.

La guerra continúa

En octubre del año pasado, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife sacó a licitación el derribo del silo, tal y como lo adelantó EL DÍA en exclusiva, alegando que se trata de una construcción obsoleta cuya estructura se encuentra "extremadamente deteriorada" y para la que no existe posibilidad alguna de recuperar el uso de almacenamiento de grano ni de albergar cualquier otro uso. Un mes más tarde, el Colegio Oficial de Arquitectos (COA) se reunió con el Puerto para intentar salvar el inmueble. El organismo estatal se comprometió a suspender la demolición si el COA encontraba en un plazo de seis meses un concesionario. Sin embargo, a punto de cumplirse el plazo, el COA acusó a la Autoridad Portuaria de bloquear la recuperación del silo, indicando que había impedido el acceso el edificio para comprobar su estado ante una posible propuesta, la del delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, Manuel Martínez, que planteó la posibilidad de convertirlo en una incubadora tecnológica.

Comenzaron las primeras reacciones de las diferentes administraciones. El Gobierno de Canarias solicitó al Ministerio de Cultura que frenara el derribo y pidió al Puerto que le abriera las puertas del silo para comprobar si realmente se encuentra en estado de ruina, así como para valorar posibles soluciones. El Ayuntamiento de Santa Cruz, cuyo Catálogo de Bienes recomienda a la Autoridad Portuaria proteger el inmueble, planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo entre todas las administraciones. El Cabildo de Tenerife exigió a la Autoridad Portuaria la elaboración de un informe sobre los valores patrimoniales del silo, pero ante el silencio del Puerto, ha decidido acudir a los tribunales para pedir una medida cautelarísima que frene la demolición.

Y es que, y tal y como también lo adelantó este periódico, el Puerto ha continuado con el proceso de licitación para derribar el silo. La Mesa de Contratación ya ha elegido a la empresa, entre siete propuestas presentadas, para ejecutar las obras de demolición, por casi un millón de euros y un plazo de ejecución de siete meses.

El antiguo silo de grano del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, situado junto a la autovía de San Andrés, fue construido en los años 60 para el almacenamiento de cereales, ante la escasez, dentro de la política implementada por el régimen franquista a través del Servicio Nacional de Trigo. El edificio dejó de utilizarse hace más de 30 años. Este inmueble pertenece al tipo P, una de las veinte tipologías de silos que se diseñaron en el país. De dicha tipología, específica para zonas portuarias y para garantizar el tránsito de los cereales, sólo se construyeron dos edificaciones, una en el Puerto de Málaga y otra en el de Santa Cruz de Tenerife. La de Málaga fue derribada. Otros silos, de otras tipologías, han sido recuperados para diferentes usos, convirtiéndolos en teatros, centros culturales, museos u oficinas.