Marta González de Vega, de guionista de Santiago Segura a pregonera de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife

El reloj de flores del parque García Sanabria, uno de los lugares más icónicos para Marta González de Vega, acogió el pregón de las Fiestas de Mayo, cumpliendo con esa premisa que se trazó la autoridad de «prepararte el cuerpo para la fiesta y conseguir sublimar tu identidad canaria y tus ganas de vivir».

De ahí que admita la emoción con la que acogió la propuesta que le realizó el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, para protagonizar el acto inaugural de la nueva edición de las fiestas patronales de la ciudad, que celebra este 3 de mayo 532 años de su fundación.

«Cuando recibí su llamada me dio una sorpresa increíble; imagínate el honor... y a la vez una responsabilidad enorme; todavía estoy ahí acongojada», admitía horas antes de pronunciar el pregón.

Marta fue alumna del colegio de las Madres Dominicas, en Vistabella, hasta que su familia trasladó su domicilio a Guamasa y ella cursó sus estudios en el instituto de San Benito antes de estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. Sin embargo, su vida profesional la llevó a triunfar en el mundo del cine, el teatro y la televisión, y hace un alto al hablar para poner en valor algo tan serio como hacer reír: el humor.

Guionista con Santiago Segura

Tiene a gala haber sido guionista del Club de la Comedia durante años, además de haber escrito con Santiago Segura sus diez últimas películas, las más taquilleras del cine español, caso de la saga de ‘Padre no hay más que uno’, ‘A todo tren’ o ‘Vacaciones de verano’.

Marta cultiva su vocación artística en la Compañía Insular de Teatro de la mano de las Escuelas Insulares y, sobre todo, con la compañía de teatro del Círculo XII de Enero, donde representó numerosas obras que llevaban la firma de su padre, el dramaturgo tinerfeño Gustavo González Garrido. Y es que... de casta le viene al galgo.

Junto a su pasión por el teatro y el espectáculo, donde en la actualidad tiene en escena ‘De Caperucita a loba’, un espectáculo unipersonal que representa desde hace diez años en la Gran Vía, además de publicar dos libros, Marta González de Vega habla con emoción de la identidad de Santa Cruz, la ciudad que la vio nacer y crecer.

De ahí que pronunciar el pregón este martes haya sido... ponerle música a sus recuerdos para recrear sensaciones con humor. Cuando se le plantea el reto de presentar a la capital tinerfeña, la guionista más taquillera de la última década identifica a Santa Cruz con una casa. «Para mí no es una ciudad, es como tu casa. Las calles son como los pasillos de ese hogar y todos somos familia y Santa Cruz es fiesta y vivimos entre fiestas. Y las vamos empatando porque es expresión de la libertad, la alegría... es el máximo exponente del alma canaria», reivindica, desde el sentimiento y esta vez sin música, más allá de la emoción.

Pasión por la ciudad y su gente

«Santa Cruz tiene una cosa maravillosa: su esencia siempre es la misma. Tiene ese superpoder: venir, recorrer Santa Cruz es retroceder en el tiempo. Yo siempre que vuelvo pienso: no solo me estoy moviendo en el espacio, sino en el tiempo», explica. Y sentencia como quien escribe en mayúsculas: «Santa Cruz es una maravilla entera». Y cuando se le pone tarea en la búsqueda de un lugar emblemático... Marta se decanta «por ese reloj del parque, ese parque García Sanabria». Y se crece y con ella la ciudad: «Santa Cruz es para recorrerla entera: el Castillo, la plaza del Príncipe, la Candelaria... todo, todo». Desvela confidencias.

«Yo vivo en Jesús y María y me parece una de las calles más bonitas de Santa Cruz... es una belleza». Marta González de Vega engloba en los atractivos de la ciudad la personalidad de sus gentes. «El chicharrero es libre, sobre todo porque lo que más libertad da en la vida es cantar, bailar y reírse. Mientras tú estás cantando, bailando o riéndote... son los únicos momentos en la vida en los que no existe miedo. Y cuando no existe el miedo, eres completamente libre». Y apostilla: «totalmente».

En la búsqueda de la pócima mágica que garantizara un pregón que cautivara al público, Marta González de Vega acudió a tres predecesores en estas lides: el periodista Juan Cruz, que le recomendó hablar de la gente importante de Tenerife y que influyó en la vida de la guionista; el cineasta Juan Carlos Fresnadillo, que compartió el truco de llevarse el pregón a lo personal, condimentado con emociones de la infancia, o el cantante Caco Senante, de quien reconoce que copió «un poco» el meterle música, porque «la música lo sublima todo».

Un pregón con música

Y ahí estuvo hasta horas antes Marta repasando con Víctor Estárico y su banda los sonidos que dieron brillo a su pregón, en el que hizo mención a las Fiestas de Mayo, al Carnaval, a su infancia, a todos los lugares míticos de Santa Cruz y de su niñez.

Y, por supuesto, tuvo un momento levantaplazas cuando habló del humor como seña de identidad del canario e incluyó no solo un pequeño homenaje a todos los grandes humoristas de la vanguardia y, en particular, a quien define como «nuestro patriarca: el gran Manolo Vieira».

Marta González de Vega no hizo ni un pregón ni un guion; fue una declaración de amor a su ciudad, al orgullo de su gente y su sentido de pertenencia, un brindis a que esa identidad también su sobrina recién nacida la pueda vivir y transmitir como ella lo recibió de grandes como su padre, el dramaturgo Gustavo González Garrido.