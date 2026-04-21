Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife: todo lo que debes saber para conseguir una mesa para el baile de magos

El próximo sábado 2 de mayo, Santa Cruz de Tenerife celebra uno de los actos más multitudinarios de las Fiestas de Mayo: su baile de magos. Una cita que cada año congrega a miles de personas y para la que supone todo un reto conseguir una mesa.

En la edición anterior, las 720 mesas disponibles se agotaron en apenas 10 minutos, por lo que es posible que este año ocurra algo similar. Para que estés preparado, te contamos todo lo que debes saber para conseguir una de las mesas disponibles, que se ubicarán en el entorno de la calle de La Noria.

Mesas disponibles

El Ayuntamiento capitalino ha informado de que para este 2026, el baile de magos de Santa Cruz volverá a contar con 720 mesas disponibles, cada una de ellas con 10 sillas.

¿Cuándo salen a la venta?

Las mesas se pondrán a la venta este jueves, 23 de abril, a partir de las 09:00 horas. La venta será totalmente online, por lo que los interesados tendrán que reservarlas a través de la página web del área de Fiestas (https://fiestasdesantacruz.com/). Cada persona podrá adquirir un máximo de dos mesas.

El coste de la mesa será de 15 euros, a lo que hay que sumar 50 céntimos de gastos de gestión.

Ubicación

El baile de magos de la capital tendrá lugar a partir de las 21:00 horas, entre las calles de Antonio Domínguez Alfonso (La Noria), Nifú-Nifá, Campo Castro, Bravo Murillo, Candelaria y Santo Domingo, así como en las plazas de Europa y de la Iglesia de la Concepción.

Vestimenta adecuada

El recinto estará acotado y se podrá acceder de forma gratuita por cualquiera de los puntos de control habilitados, donde se comprobará la correcta vestimenta del traje tradicional canario.

Estampa del baile de magos de Santa Cruz en una edición anterior. / Andrés Gutiérrez

Actuaciones

Los bailes de taifa se celebrarán en los escenarios dispuestos en la Plaza de Europa y el de Campo Castro, que estarán amenizados desde las 22:00 horas por diferentes agrupaciones folclóricas. El escenario del Charco de la Casona, ubicado junto al puente del Cabo, presentará un ambiente de verbena tradicional con la actuación de varias orquestas populares desde medianoche.