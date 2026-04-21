Luz verde a la obra para reducir la peligrosidad por accidentes y atropellos en siete puntos negros de Santa Cruz

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado la adjudicación de las obras para reducir la peligrosidad por accidentes de tráfico y atropellos en siete ‘puntos negros’ de la ciudad, mejorando la seguridad vial en cruces y pasos de peatones. En concreto, el Consistorio intervendrá en las avenidas Pico Teide y Benito Pérez Armas, en la plaza de los Patos, y en las calles Princesa Guayarmina, Ganivet, Marrero Torres y Alcalde Mandillo Tejero.

Se encargará de ejecutar los trabajos, que se iniciarán en breve, la empresa Señalizaciones Villar, que contará con un plazo de ocho meses y un presupuesto de 317.000 euros. Entre las actuaciones previstas, y según informa la edil de Movilidad, Evelyn Alonso (CC), se incluye la implantación de un glorieta en la avenida Pico Teide, en la intersección con la calle Volcán Chaorra, para ordenar los movimientos de este cruce.

La mejora de la seguridad peatonal en Marrero Torres se reforzará con señalización vertical, sustituyendo las señales actuales de los pasos peatonales por otras con tecnología led, que también se utilizará para reforzar la señalización de la zona escolar, "incidiendo en la limitación de velocidad mediante marcas viales". Se ampliarán las aceras del paso de peatones frente a la iglesia y en la Rambla General García Escámez, además de restituir el firme.

En la plaza de los Patos se habilitará un paso de peatones inteligente. En la avenida Benito Pérez Armas se consolidará el itinerario peatonal con un paso de peatones en la calle Simón Bolívar. Asimismo, se ejecutará una acera de dos metros en el jardín.

Otra de las intervenciones previstas consistirá en la instalación de señales led en el paso de peatones de la calle Masca, en la confluencia con Alcalde Mandillo Tejera. En las proximidades de la calle Ganivet, se habilitará un nuevo paso de peatones, además de dos señales en el paso de peatones en la calle Elisa González de Chávez. También se ampliarán las aceras.

En Princesa Guayarmina se mejorará el funcionamiento de la intersección con la implantación de dos isletas ajardinadas. También se ejecutará una acera perimetral, reordenando los estacionamiento en la calle Benahore.

En todas las actuaciones se apostará por la mejora de los pasos de peatones con pavimento táctil, según lo destaca el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC). "Para conseguir una movilidad sostenible es necesario que la ciudadanía cuente con un entorno seguro que facilite sus desplazamientos en unas condiciones adecuadas, que, a su vez, sea compatible con la circulación de los vehículos", añade el regidor.