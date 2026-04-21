Llega a Santa Cruz de Tenerife desde China el primer muelle flotante de Canarias para reparar grandes barcos fuera del agua

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife ha recibido este martes, 21 de abril, al primer muelle flotante de Canarias, construido en China, en el astillero chino Huarun Dadong Dockyard, en Shanghái, tras 15 meses de trabajo. Esta colosal infraestructura, destinada a la reparación naval, ha llegado a la instalación chicharrera después de una complicada travesía que ha durado dos meses, esquivando piratas y el estrecho de Ormuz, debido a la guerra de Irán y Estados Unidos. Según lo han confirmado fuentes del astillero Tenerife Shipyards, perteneciente al Grupo Hidramar, se tuvo que contratar seguridad privada con mercenarios para proteger la plataforma sobre todo de los piratas, fundamentalmente, a su paso por la zona de Somalia.

Pero ya el dique flotante, denominado Hidramar Ultra 22000, se encuentra en la capital chicharrera, en el Dique del Este del Puerto, para convertirse en el primer muelle flotante del Archipiélago canario con el que se podrán reparar grandes barcos "en seco", es decir, fuera del agua. La gigantesca plataforma, que ha despertado la curiosidad de los chicharreros desde primeras horas de la mañana, mide 240 metros y tiene capacidad para elevar un máximo de 22.000 toneladas. Dicha elevación de los buques se producirá, según destaca Tenerife Shipyards en menos de dos horas. Este astillero ha asegurado que se trata de un proyecto estratégico para Santa Cruz de Tenerife, para la Isla y para toda Canarias, que revolucionará las reparaciones navales en el Archipiélago y que generará empleo, innovación y economía.

Llegada al Puerto de Santa Cruz, desde China, del primer muelle flotante de Canarias. / María Pisaca

En la actualidad, Canarias no tiene suficiente capacidad de varada para los barcos de grandes dimensiones, por lo que sólo se pueden reparar buques de hasta unos 175 metros de eslora. Con el muelle flotante se pretende atender barcos de hasta 230 metros de eslora y con una manga de 32 metros. «En todo el mundo existen unos 8.500 buques operativos que encajan en este rango, entre 175 y 230 metros de eslora. Y, además, se están construyendo otros 1.700 más, por lo que existe un mercado importante», ha apuntado la empresa responsable del dique flotante.

Para la construcción del muelle flotante se emplearon 11.000 toneladas de acero y más de 10.000 metros de cable. Para su puesta en marcha se realizaron casi 3.000 inspecciones. El astillero Tenerife Shipyards, que ya opera en el Puerto chicharrero, solicitó a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife la ocupación de 1.920 metros cuadrados más de lámina de agua, lo que equivale al espacio de dos piscinas olímpicas, para el nuevo dique.

Empleo

Tenerife Shipyards resalta que el dique flotante posiciona a la Isla como referente técnico en eficiencia energética naval, generando empleo cualificado, reforzando servicios e industria, y contribuyendo a la formación y retención del talento local.